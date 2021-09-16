مودرنا تعلن أنباء صادمة بشأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا

قدمت مودرنا في أول سبتمبر الجاري طلبا لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للحصول على إذن لجرعة معززة.

قالت شركة مودرنا الأمريكية في بيان صحفي إن البيانات الجديدة المستقاة من تجربة ضخمة للقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” تظهر أن الحماية التي يوفرها تتراجع بمرور الوقت، مما يدعم حجتها للمطالبة بجرعة معززة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال ستيفن هوج رئيس مودرنا في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين “هذا تقدير واحد فحسب، لكننا نعتقد جازمين بأن هذا يعني، ونحن بصدد قدوم الخريف والشتاء، أننا نتوقع أن التأثير المقدر لتضاؤل المناعة سينعكس في ظهور 600 ألف حالة أخرى على الأقل من “كوفيد-19”.

ولم يتوقع هوج عدد الحالات التي ستكون شديدة، لكنه قال إن بعضها سيتطلب دخول المستشفى.

وتتناقض هذه البيانات تناقضا شديدا مع أخرى وفرتها دراسات حديثة أشارت إلى أن حماية لقاح مودرنا تستمر أطول من لقاح “فايزر-بيونت”.

وقدمت مودرنا في أول سبتمبر الجاري طلبا لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للحصول على إذن لجرعة معززة.

وقال هوج إن البيانات من دراسات الشركة الخاصة بالجرعة المعززة تظهر أن اللقاح يمكن أن يزيد الأجسام المضادة إلى مستويات أعلى من تلك التي ظهرت بعد الجرعة الثانية.

وأضاف: “نعتقد أن ذلك سيخفض حالات كوفيد-19… ونعتقد أيضا أن جرعة ثالثة.. ستطيل أمد المناعة خلال فترة كبيرة من العام المقبل بينما نحاول القضاء على الجائحة”.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 226 مليون و356 ألفا و635 حالة.

وأفادت الجامعة في بيان اليوم الخميس بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و659 ألفا و398 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 5ر41 مليون إصابة، في حين سجلت الهند 33.3 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21 مليون حالة.