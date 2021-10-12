«مودرنا» تسعى لموافقة أمريكية على جرعة تنشيطية من لقاحها المضاد لـ«كوفيد-19»

قالت الشركة إن بياناتها تؤكد الفائدة التي ستعود على الصحة العامة من منح جرعة معززة من لقاحها بهدف استعادة الاستجابة المناعية

قالت شركة مودرنا اليوم الثلاثاء إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية يجب أن تسمح بمنح جرعات تنشيطية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” لكبار السن الذين تم تطعيمهم بالكامل وغيرهم من المعرضين لمخاطر كبير، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقالت الشركة إن بياناتها تؤكد الفائدة التي ستعود على الصحة العامة من منح جرعة معززة من لقاحها بهدف استعادة الاستجابة المناعية، بالإضافة لتقليل حالات العدوى بين البالغين الذين تم تطعيمهم بالكامل.

وصدرت تعليقات مودرنا قبل اجتماع مقرر عقده بعد غد الخميس للمستشارين الخارجيين لإدارة الأغذية والعقاقير لمناقشة مسألة الجرعة التنشيطية من لقاحي مودرنا وجونسون اند جونسون.

من جانبها استشهدت “جونسون اند جونسون” اليوم الثلاثاء ببيانات تظهر زيادة الوقاية بعد جرعة تنشيطية قالت إن من الممكن إعطاءها بعد شهرين من تلقي الجرعة الأصلية من لقاحها.

كانت “جونسون اند جونسون” مؤخرا إنها قدمت بيانات إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للحصول على تصريح بالاستخدام الطارئ لجرعة تنشيطية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” لمن تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو يزيد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

يأتي تقديم الطلب بعد أن حددت الإدارة الأسبوع الماضي اجتماعًا في 15 أكتوبر الحالي للجنتها الاستشارية للخبراء، لمناقشة ما إذا كانت ستسمح بإعطاء جرعة ثانية من لقاح “جونسون آند جونسون” أحادي الجرعة.

وقالت الشركة إن طلبها تضمن بيانات من دراسة في مرحلة متأخرة وجدت أن جرعة تنشيطية بعد 56 يومًا من الجرعة الأولية وفرت حماية بنسبة 94 % من أعراض “كوفيد-19” في الولايات المتحدة الأمريكية، وحماية 100 % من الأعراض الشديدة، بعد 14 يوما على الأقل من الجرعة التنشيطية.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حول العالم ارتفعت إلى 238 مليونا و257 ألفا و894 حالة.

وأوضحت الجامعة – في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الثلاثاء – أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و857 ألفا و241 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 4ر44 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 9ر33 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 5ر21 مليون حالة.