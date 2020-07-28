«موجة واحدة كبيرة».. الصحة العالمية : كورونا ليس كالفيروسات الموسمية

مؤكدة أن هذا الفيروس ليس مثل الإنفلونزا التي تتبع عادة أنماطا موسمية

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء ، من الاستهانة في مواجهة انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد في الصيف في نصف الكرة الشمالي، وقالت إن هذا الفيروس ليس مثل الإنفلونزا التي تتبع عادة أنماطا موسمية.

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس: “الناس لا تزال تفكر في مسألة المواسم. ما ينبغي أن نفهمه جميعا أن هذا فيروس جديد… وسلوك هذا الفيروس مختلف”، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

ودعت إلى توخي الحذر في تطبيق الإجراءات لإبطاء العدوى التي تنتشر عبر التجمعات الكبيرة.

وحذرت أيضا من التفكير في وجود موجات للفيروس. وقالت: “ستكون موجة كبيرة واحدة. سوف تتفاوت علوا وانخفاضا بعض الشيء، وأفضل ما يمكن فعله هو تسطيح الموجة وتحويلها إلى شيء ضعيف يلامس قدميك”.