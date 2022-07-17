ارتفاعات جماعية تشهدها الأسهم السعودية اليوم الأحد 17-7-2022

، انتفضت أسهم السوق السعودية “تداول” خلال جلسة تداولات اليوم الأحد لتدخل في موجة من الارتفاعات الجماعية ليندفع المؤشر العام لسوق تداول أعلى مستويات الـ 11200 نقطة، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ارتفاعات بالجملة

وزاد المؤشر العام لسوق تداول خلال هذه اللخظات من تعاملات اليوم بأكثر من 140 نقطة أو مايعادل 1.5% وصولا إلى مستويات قرب الـ 11300 نقطة، بينما نجح خلال التداولات في الوصول إلى مستويات 11365.

جاء ارتفاع المؤشر اليوم الأحد من خلال تداولات هزيلة بعد التداول على 65 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار ريال عقب تنفيذ 148 ألف صفقة، وذلك قبيل نهاية التعاملات بنحو الساعتين.

وعزز من ارتفاع المؤشر العام الصعود القوي لأسعار نحو 150 ورقة مالية بينما انخفضت خلال تداولات ليوم الأحد أسعار 45 ورقة مالية بينما استقرت أسعار 17 ورقة مالية دون تغير.

يذكر أن المؤشر العام قد انخفض منذ جلسة 30 يونيو الماضي وحتى جلسة 14 يوليو الماضي في نحو 6 جلسات بينما لم يرتفع سوى جلسة واحد، وتراجع مؤشر تداول من مستويات 11727 يوم 30 يونيو إلى مستويات 11163 يوم 14 يوليو.

انتفاضة قوية

وارتفعت الأسهم الكبرى فزادت أسهم مصرف الإنماء 2.8% إلى مستويات قرب الـ 33 ريال بتداولات 125 مليون ريال.

وارتفعت أسهم اس تي سي 1% إلى مستويات 102 ريال بتداولات 120 مليون ريال، وزادت أسهم شركة سابك للمغذيات الزراعية (TADAWUL:2020) بنسبة 1% إلى مستويات 127 ريال بتداولات بلغت 95 مليون ريال.

وارتفعت أسهم أرامكو 2.2% إلى مستويات أعلى الـ 37 ريال، وزادت أسهم السعودية للصناعات الأساسية في حدود 2% إلى مستويات قرب الـ 97 ريال، وتجاوزت أسهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات مستويات الـ 40 ريال بزيادة في حدود 2%.

وارتفعت أسهم زين السعودية بأكثر من 5% بعد نتائج الأعمال القوية لتصل إلى مستويات 11.7 ريال، وارتفعت أسهم البنك الأهلي السعودي بنسبة 1.3% وصولا إلى مستويات قرب الـ 67 ريال.