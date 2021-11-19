موجة كورونا.. النمسا أول دولة أوروبية تعود للإغلاق الكامل وألمانيا “تفكر”

أعلنت النمسا إعادة فرض الإغلاق الكامل في ظل ارتفاع إصابات فيروس كورونا، بينما تفكر ألمانيا في إجراء مماثل.

والنمسا التي أصبحت أول دولة في أوروبا الغربية تعيد فرض الإغلاق الكامل، تسببت في ارتعاش الأسواق المالية التي تشعر بالقلق من التداعيات الاقتصادية.

ويأتي قرار النمسا إثر قرار ألمانيا بفرض حالة طوارئ وطنية في ظل موجة رابعة من الإصابات بكورونا، وحذرت من أن اللقاحات وحدها “لن تقلل عدد الحالات”.

وقالت النمسا إنها، بالإضافة إلى الإغلاق، ستتطلب تلقيح جميع السكان اعتبارًا من 1 فبراير.

وأثار كلا القرارين غضب الكثيرين في بلد تنتشر فيه الشكوك حول تفويضات الدولة التي تؤثر على الحريات الفردية، بتشجيع من حزب الحرية اليميني المتطرف، ثالث أكبر حزب في البرلمان.

ونشر زعيم الحزب هربرت كيكل صورة على موقع فيسبوك كتب عليها “النمسا ديكتاتورية اعتبارا من اليوم”.

ويخطط الحزب للاحتجاج يوم السبت، لكن كيكل لا يمكنه الحضور لأنه قد ثبتت إصابته بكورونا.

يشار إلى أن ما يقرب من ثلثي المؤهلين في النمسا تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد 19 وهو أحد أدنى المعدلات في أوروبا الغربية.