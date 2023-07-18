موجة طويلة من الحر الشديد.. ارتفاع درجات الحرارة غدا على جميع المدن وأسوان 45 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار موجة الحر الشديد التي تتعرض لها البلاد مع ارتفاع درجات الحرارة غدا وأسوان تسجل 45 درجة المحسوسة، لتشهد المدن طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء، مع اعتدال حركة الرياح على جميع المدن عدا مدن جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، فيما تتعرض الطرق الرئيسية والزراعية إلى شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وكشفت الأرصاد، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على كافة المدن والأنحاء، وتبلغ على القاهرة 38 العظمى و 26 الصغرى، والعاصمة الإدارية 39 درجة و26 الصغرى، ومرسى مطروح 32 العظمى و 25 الصغرى، ومرسى علم 40 للعظمى و 28 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، وبنها 38 العظمى و 26 الصغرى، والزقازيق 39 العظمى و 25 الصغرى، وأبو رماد 38 العظمى و28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في السويس 39 العظمى و 27 الصغرى، ودمنهور 36 للعظمى و 25 الصغرى، والسلوم 36 العظمى و 23 الصغرى، والمنيا 41 للعظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شبين الكوم

وتصل درجة الحرارة غدا فى شبين الكوم 38 للعظمى و 26 صغرى، وسفاجا 41 العظمى و 29 الصغرى، والعريش 36 العظمى و 25 الصغرى، وحلايب 37 العظمى و 29 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في طابا 38 للعظمى و 27 الصغرى، والإسماعيلية 40 العظمى و 26 للصغرى، وكاترين 37 العظمى و 18 الصغرى، وسيوة 41 للعظمى و 23 صغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في بورسعيد 35 العظمى و 25 الصغرى، والفيوم 40 العظمى و 26 الصغرى، و شرم الشيخ 42 للعظمى و 29 الصغرى، وكفر الشيخ 37 العظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى نخل 41 العظمى و20 الصغرى، وسوهاج 42 للعظمى و 27 الصغرى، وادي النطرون 39 العظمى و 25 الصغرى، ورأس غارب 41 العظمى و 28 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتسجل درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 36 العظمى و 29 الصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 27 صغرى، والغردقة 42 للعظمى و 28 الصغرى، و بني سويف 40 العظمى و 27 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في الطور 38 العظمى و 26 الصغرى، ورفح 35 العظمى و 25 الصغرى، وأسوان 44 العظمى و 30 الصغرى، ودمياط 35 العظمى و26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة 32 للعظمى و 24 الصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى و 28 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى و30 الصغرى، وقنا 43 العظمى و 29 الصغرى.

وتسجل في الأقصر 43 العظمى و 30 الصغرى، والمنصورة 37 العظمى و 26 الصغرى، و 6 أكتوبر 38 العظمى و 26 الصغرى، ورأس سدر 41 للعظمى و 26 الصغرى، وطنطا 38 العظمى و 26 الصغرى.

وأشارت الأرصاد إلى تغير حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتصف اعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

موجة شديدة الحرارة تجتاح جنوب أوروبا

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة شديدة الحرارة تجتاح جنوب أوروبا، اذ كسرت درجات الحرارة حاجز 40 درجة فى دول إيطاليا وإسبانيا وتركيا، لتصبح بذلك الدول المطلة على البحر المتوسط تحت وطأة الموجة شديدة الحرارة .

وأضافت الأرصاد، أن تلك الموجة تأتى ذلك تزامنا مع الموجة الطويلة من الحر الشديد التى تتأثر بها أجزاء كبيرة من البلاد ( القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء ) وأيضا بلاد المغرب العربى .

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على مختلف المدن: