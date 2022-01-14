موجة صقيع وأمطار شديدة في ثاني أيام نوة الفيضة الكبرى بالإسكندرية

لليوم الثاني على التوالي تشهد محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة بأغلب أنحاء المحافظة وطقس شديد البرودة نهاراً ضمن موجة الصقيع التي استهلت بالتزامن مع أول أيام النوة أمس، أسفرت عن التزام أغلب مواطني الثغر بمنازلهم تجنباً للطقس السيئ التي تمر به المدينة الساحلية.

ووفقاً للنشرة الجوية التي أصدرتها محافظة الإسكندرية ليوم الجمعة، فهناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية بفترات متقطعة، وتشهد الاجواء انخفاضاً في درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهاراً وشديد البرودة ليلاً، بالإضافة إلى هطول أمطار على مدار اليوم بنسبة 50%.

نشرة الطقس بالإسكندرية ليوم الجمعة

يشار إلى أن درجات الحرارة اليوم لمحافظة الإسكندرية تأتي 15 عظمى، و11 صغرى، بينما تأتي سرعة الرياح 40 كيلومتر في الساعة، وذلك باتجاه للرياح “شمالية غربية”، فيما تأتي حالة البحر “معتدل جدا”، ويصل ارتفاع الأمواج من 2 متر وحتى 3.5 متر، وتبلغ نسبة الرطوبة 67%، وتُصنف درجة الرؤية اليوم على الإسكندرية بـ “غائم جزئياً”.

وعلى صعيد الوضع الحالي بطرق الإسكندرية فلم تتأثر بهطول الأمطار أو شدة الرياح، وهناك تيسير للحركة المرورية، ولم تمثل الأمطار إعاقة للمارة ، في حين تواجد عدد كبير من السيارات التابعة لمحافظة الإسكندرية وشركة الصرف الصحي لمتابعة النوة بشكل ميداني أول بأول، لتفادي تراكمات مياه الأمطار ومن ثم غرق شوارع الثغر.

سبب تسمية النوة بـ “الفيضة الكبرى”

تجدر الإشارة إلى أن نوة الفيضة الكبرى تهب على الإسكندرية خلال النصف الأول من شهر يناير، وكان من المُقرر لها أن تبدأ يوم الأربعاء الماضي إلا أنها بدأت أمس الخميس، وتستمر لمدة 6 أيام، وسميت النوة بهذا الاسم نظرًا لأنها تجعل البحر يفيض، وترتفع الأمواج في اليوم الأول إلى 4.5 متر وتصل في ذروتها إلى 6 أمتار، بينما سميت نوة الفيصة الصغرى والتي شهدها الإسكندرية قبيل تلك النوة، نظراً لأن عدد أيامها لا يتجاوز الأربعة أيام، ولكن بفيض البحر خلالها أيضاً وترتفع بها الأمواج على غرار الفيضة الكبرى.