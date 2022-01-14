لايف

موجة صقيع وأمطار شديدة في ثاني أيام نوة الفيضة الكبرى بالإسكندرية

نشاط للرياح على السواحل الشمالية بفترات متقطعة
مها يونس 7:09 م, الجمعة, 14 يناير 22 7:09 م, الجمعة, 14 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

لليوم الثاني على التوالي تشهد محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة بأغلب أنحاء المحافظة وطقس شديد البرودة نهاراً ضمن موجة الصقيع التي استهلت بالتزامن مع أول أيام النوة أمس، أسفرت عن التزام أغلب مواطني الثغر بمنازلهم تجنباً للطقس السيئ التي تمر به المدينة الساحلية.

ووفقاً للنشرة الجوية التي أصدرتها محافظة الإسكندرية ليوم الجمعة، فهناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية بفترات متقطعة، وتشهد الاجواء انخفاضاً في درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهاراً وشديد البرودة ليلاً، بالإضافة إلى هطول أمطار على مدار اليوم بنسبة 50%.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الأربعاء 12-1-2022 فى مصر

نشرة الطقس بالإسكندرية ليوم الجمعة

يشار إلى أن درجات الحرارة اليوم لمحافظة الإسكندرية تأتي 15 عظمى، و11 صغرى، بينما تأتي سرعة الرياح 40 كيلومتر في الساعة، وذلك باتجاه للرياح “شمالية غربية”، فيما تأتي حالة البحر “معتدل جدا”، ويصل ارتفاع الأمواج من 2 متر وحتى 3.5 متر، وتبلغ نسبة الرطوبة 67%، وتُصنف درجة الرؤية اليوم على الإسكندرية بـ “غائم جزئياً”.

اقرأ أيضا  تعرف على طقس الإسكندرية في أول أيام نوة الفيضة الكبرى

وعلى صعيد الوضع الحالي بطرق الإسكندرية فلم تتأثر بهطول الأمطار أو شدة الرياح، وهناك تيسير للحركة المرورية، ولم تمثل الأمطار إعاقة للمارة ، في حين تواجد عدد كبير من السيارات التابعة لمحافظة الإسكندرية وشركة الصرف الصحي لمتابعة النوة بشكل ميداني أول بأول، لتفادي تراكمات مياه الأمطار ومن ثم غرق شوارع الثغر.

سبب تسمية النوة بـ “الفيضة الكبرى”

تجدر الإشارة إلى أن نوة الفيضة الكبرى تهب على الإسكندرية خلال النصف الأول من شهر يناير، وكان من المُقرر لها أن تبدأ يوم الأربعاء الماضي إلا أنها بدأت أمس الخميس، وتستمر لمدة 6 أيام، وسميت النوة بهذا الاسم نظرًا لأنها تجعل البحر يفيض، وترتفع الأمواج في اليوم الأول إلى 4.5 متر وتصل في ذروتها إلى 6 أمتار، بينما سميت نوة الفيصة الصغرى والتي شهدها الإسكندرية قبيل تلك النوة، نظراً لأن عدد أيامها لا يتجاوز الأربعة أيام، ولكن بفيض البحر خلالها أيضاً وترتفع بها الأمواج على غرار الفيضة الكبرى.

اقرأ أيضا  «مهتز نفسيًا».. ملابسات إلقاء شخص الحجارة على السيارات في الإسكندرية
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

ملف الكاتب مها يونس

اقرأ أيضاً

انخفاض درجات الحرارة غدا.. أمطار على الإسكندرية والعظمى بالقاهرة 16

عصام عميرة 5:03 م, الجمعة, 14 يناير 22

الأرصاد: رياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا تغزو أنحاء البلاد

دعاء محمود 4:21 م, الجمعة, 14 يناير 22

«مهتز نفسيًا».. ملابسات إلقاء شخص الحجارة على السيارات في الإسكندرية

أماني عوض 2:40 م, الجمعة, 14 يناير 22

الداخلية: 800 سيارة استفادت من مبادرة التحويل للغاز الطبيعي بأسوان مجانًا

أماني عوض 2:18 م, الجمعة, 14 يناير 22

حالة الطقس اليوم الجمعة 14-1-2022 في مصر.. شديد البرودة ليلًا وهطول أمطار

دعاء محمود 1:01 م, الجمعة, 14 يناير 22

درجات الحرارة اليوم الجمعة 14-1-2022 في مصر

عصام عميرة 1:50 ص, الجمعة, 14 يناير 22