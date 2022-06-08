موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. العظمى في القاهرة تصل إلى 38 درجة غدا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس على كافة الأنحاء بسبب تعرض البلاد لمنخفض الهند الموسمي، وتسجل درجات الحرارة غدا في القاهرة 38 للعظمي، و 24 للصغرى، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة.

وتتوقع الأرصاد أن تتعرض المدن لشبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والرئيسية من والى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة غدا الخميس على القاهرة 38 للعظمي و 24 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 23 للصغري، وشبين الكوم 37 للعظمي و 23 للصغري، ودمنهور 36 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 32 للعظمي و 23 للصغري، وبلطيم 31 للعظمي و 22 للصغري، ومطروح 30 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 31 للعظمي و 21 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 39 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 38 للعظمب و 28 للصغري، ومرسي علم 37 للعظمي و24 للصغري، والفيوم 39 للعظمي و 22 للصغري، وبني سويف 40 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة غدا في بورسعيد

كما تسجل درجة الحرارة فى بورسعيد 36 للعظمي و 24 للصغري، والإسماعيلية 39 للعظمي و 24 للصغري، والسويس 38 للعظمي و 23 للصغري، والعريش 35 للعظمي و 22 لصغري، ورفح 34 للعظمي و 23 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى طابا 38 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 36 للعظمي و 18 للصغري، وراس سدر 39 للعظمي و 23 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تصل حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.5 متر، فيما تعتدل حالة البحر الاحمر بارتفاع امواج يصل إلى 2.25 متر، واتجاة رياح شمالية غربية.

كما تتوقع الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة غدا على القاهرة الكبري وشمال البلاد والوجه البحري ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد.

كما تعتدل حالة الطقس ليلا على كافة الأنحاء والمدن، مع نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى الخميس على كافة الأنحاء والمدن: