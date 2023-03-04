موجة حارة جديدة.. درجات الحرارة غدا تسجل 33 للعظمى في القاهرة

تشهد درجات الحرارة غدا الأحد ارتفاع شديد بسبب موجة حارة قادمة من الجنوب، وتسجل على القاهرة 33 للعظمى، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، وعلى أثر ارتفاع درجات الحرارة تزداد نسبة سطوع الشمس نهارا.

كما يسود طقس بارد ليلا على جميع المدن المصرية، واحتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، مع شبورة مائية على الطرق الرئيسية والزراعية فى الصباح الباكر على مدن القاهرة والوجه البحري.

وذكرت الأرصاد، أن سرعة الرياح تنشط على السواحل الشمالية وتسجل 21 عقدة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد وتؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية على بعض الطرق على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على كافة الأنحاء والمدن، وتبلغ في القاهرة 33 للعظمى و14 للصغرى، وكاترين 27 العظمى و 6 الصغرى، وأسيوط 36 للعظمى و 14 صغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية: درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 23 للعظمى و 14 للصغرى، والزقازيق 33 العظمى و13 الصغرى، ودمياط 32 للعظمى و 15 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في العريش 35 للعظمى و 14 الصغرى، و شرم الشيخ 34 للعظمى و 17 للصغرى، وبني سويف 36 العظمى و 14 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في نخل 36 للعظمى و 9 للصغرى، و مدينة 6 أكتوبر 33 للعظمى و 14 للصغرى، والعاصمة الإدارية 33 للعظمى و 14 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في مدينة سفاجا 33 للعظمى و 17 للصغرى، ورأس حدربه 29 العظمى و 17 للصغرى، وبنها 33 العظمى 13 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا في الاسماعيلية 34 العظمى و 13 للصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 13 للصغرى، و أبو سمبل 35 للعظمى و 16 الصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في المنصورة 31 العظمى و 14 الصغرى، ومرسى علم 31 للعظمى و 16 للصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 14 للصغرى، السويس 31 العظمى و13 الصغرى.

كما تصل في وادي النطرون 31 العظمى و 13 الصغرى، و دمنهور 30 للعظمى و 13 للصغرى، وسوهاج 36 للعظمى و 14 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى و 13 للصغرى.

كما تبلغ في كفر الشيخ 31 العظمى و 12 الصغرى، وأبو رماد 28 العظمى و 16 الصغرى، و حلايب 29 العظمى و 17 صغرى، وبورسعيد 33 العظمى و 15 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في سيوة 27 للعظمى و 11 صغرى، والغردقة 33 للعظمى و 16 للصغرى، وشلاتين 31 للعظمى و 18 صغرى، طابا 32 للعظمى و 15 للصغرى.

كما تبلغ في محافظة الفيوم 36 للعظمى و 14 للصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 14 للصغرى، والسلوم 21 للعظمى و10 للصغرى، والأقصر 37 العظمى و 16 الصغرى.

كما تسجل في مدينة في رأس غارب 33 للعظمى و 16 للصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى و 14 للصغرى، وأسوان 37 للعظمى و 16 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في الوادي الجديد 38 للعظمى و 13 الصغرى، ورفح 35 العظمى و 14 للصغرى، و قنا 37 للعظمى و15 للصغرى، والطور 33 العظمى و15 الصغرى.

اضطراب حالة البحر المتوسط

وتتوقع أن تصل حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف واتجاه الرياح جنوبية شرقية وشمالية غربية، فيما تسجل حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية وجنوبية شرقية.

ونتابع في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا في المحافظات والمدن المصرية: