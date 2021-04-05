موجة حارة تضرب البلاد غدًا.. «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة.. والقاهرة تسجل 34 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، لتسجل في القاهرة 34 للعظمى و22 للصغرى، فيما تبلغ في الإسكندرية 31 للعظمى و15 للصغرى، ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة، ومعتدل على السواحل الشمالية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في مطروح تصل إلى 31 للعظمى و17 للصغرى، وتبلغ في سيوة 32 للعظمى و13 للصغرى، وتسجل في بورسعيد 26 للعظمى و17 للصغرى.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدينة العريش تسجل درجات حرارة غدًا 31 للعظمى و16 للصغرى، فيما تصل الى 32 للعظمى بنويبع، و23 للصغرى.

موجة حارة تضرب البلاد

وتتعرض البلاد خلال تلك الفترة الى كتلة هوائية ساخنة قادمة من شبه الجزيرة العربية، وتستمر تأثر البلاد بالموجة الحارة لمدة ثلاثة أيام من الثلاثاء 6 أبريل الي الخميس 7 ابريل 2021، ويسود طقس مائل للحرارة علي معظم الانحاء نهارا ومائل للبرودة ليلا.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن تسجل درجات الحرارة غدًا الثلاثاء على مدن الصعيد ارتفاعًا ملحوظًا، وتسجل في سوهاج 35 للعظمى و19 للصغرى، وتبلغ في اسيوط 35 للعظمى و18 للصغري.

الطقس في أسوان

وتصل درجات الحرارة في أسوان إلى 36 للعظمى و21 للصغرى، وتسجل في الأقصر 36 للعظمى و19 للصغرى، وتبلغ في الوادي الجديد 35 للعظمي و 17 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة في مدينة شرم الشيخ 32 للعظمى و21 للصغري، وتبلغ في الغردقة 32 للعظمي و 23 للصغري، وتصل في طابا الى 31 للعظمي و22 للصغري.

وتتعرض البلاد غدا الثلاثاء الى اتربة عالقة نهار على مناطق من القاهرة والوجة البحري وجنوب البلاد، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والاتربة.

حالة الطقس اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الإثنين ، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى نهارا، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن البلاد تتعرض لموجة طقس حار بسب اندفاع كتلة هوائية جنوبية من شبه الجزيرة العربية، وتسجل درجة الحرارة اليوم في القاهرة 31 للعظمي و 16 للصغري، فيما تصل في الاسكندرية الى 27 للعظمي و 15 للصغري.

وتابعت هيئة الارصاد الجوية، ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري وجنوب البلاد تتعرض الى اتربة عالقة، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق غرب البلاد، وتصل سرعة الرياح في القاهرة الى 12 عقدة.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية انه من شمال البلاد الى شمال الصعيد بسودها اجواء باردة ليلا وفق حالة الطقس اليوم، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد، وتصل سرعة الرياح على مدن الصعيد الى 13 عقدة.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31 والصغرى 16 وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 15.

أما شرم الشيخ العظمى 31 والصغرى 21، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20 درجة للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم على دمنهور فالعظمى 29 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 10 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى و 19 للصغرى، وعلي محافظة قنا 33 درجة للعظمى و 19 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 34 للعظمي و 18 للصغري.