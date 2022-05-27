موجة حارة تضرب البلاد.. ارتفاع درجات الحرارة غدا على جميع المدن.. وتصل فى القاهرة 36 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية موجة حارة تضرب البلاد، بسبب منخفض سوداني ورياح ساخنة، وترتفع درجات الحرارة غدا السبت على كل الأنحاء وتصل فى القاهرة 36 للعظمى، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري نهارًا.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية تشهد طقسًا حارًا تصل إلى جنوب سيناء ووسط سيناء، وشديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، وطقس لطيف ليلًا على كل المدن.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 36 للعظمي و 22 للصغري، ووادي النطرون 34 للعظمي و 20 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و 20 للصغري، ودمنهور 32 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 30 للعظمى و 21 للصغرى، وطنطا 35 للعظمى و 20 للصغرى، وبلطيم 28 للعظمى و 20 للصغرى، ومطروح 27 للعظمى و 19 للصغرى.

كما تبلغ درجات الحرارة غدا فى بورسعيد 31 للعظمي و 21 للصغرى، ودمياط 28 للعظمى و 20 للصغري، والمنصورة 33 للعظمي و 20 للصغري، وسيوة 36 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتسجل درجة الحرارة غدا فى الاسماعيلية 36 للعظمي و 20 للصغري، والسويس 35 للعظمي و 21 للصغري، والعريش 29 للعظمي و 19 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 18 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 35 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 34 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 25 للصغري، والفيوم 36 للعظمي و 22 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى بني سويف 36 للعظمي و 21 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 21 للصغري، واسيوط 37 للعظمي و 22 للصغري، وسوهاج 37 للعظمي و 22 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى قنا 38 للعظمي و 23 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 24 للصغري، واسوان 41 للعظمي و 25 للصغري، وادفو 39 للعظمي و 25 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى الوادي الجديد 38 للعظمي و 24 للصغري، وشلاتين 36 للعظمي و 26 للصغري، وحلايب 34 للعظمي و 27 للصغري.

موجة حارة

تتأثر البلاد بإمتداد منخفض السودان الذى يعمل على رفع درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة اعتبارا من الغد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حارة على السواحل الشمالية.

وتستمر هذه الموجة خلال الأسبوع المقبل لتكون ذروة الارتفاع يومى الأحد والأثنين.

كما يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن: