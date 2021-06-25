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موجة حارة .. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا السبت والقاهرة تسجل 38 درجة

تسجل درجات الحرارة فى أسوان 42 للعظمى و 26 للصغرى
عصام عميرة 6:04 م, الجمعة, 25 يونيو 21 6:04 م, الجمعة, 25 يونيو 21

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تتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن المصرية، وتتعرض القاهرة والوجه البحري لطقس شديد الحرارة نهارا ولطيف ليلا، وتبلغ درجة الحرارة فى القاهرة 37 للعظمى و 24 للصغرى، وترتفع إلى 38 درجة وقت الظهيرة.

درجات الحرارة غدا في الاسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة غدا السبت تبلغ فى الاسكندرية 32 للعظمي و 22 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 24 للصغري، وشبين الكوم 37 للعظمي و 24 للصغري، ودمنهور 34 للعظمي و 22 للصغري، وبلطيم 31 للعظمي و 21 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس شديد الحرارة نهارا ولطيف ليلا، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا ولطيف ليلا، فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا ومعتدل ليلا.

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سرعة الرياح غدا

وتري هيئة الأرصاد الجوية ان هناك حركة للرياح بشكل نشط على مناطق من القاهرة والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها على القاهرة 16 عقدة، والسواحل الشمالية 17 عقدة، وشمال الصعيد 14 عقدة، وجنوب الصعيد 13 عقدة.

درجة الحرارة غد فى بورسعيد

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا السبت، فى بورسعيد 32 للعظمي و 23 للصغري، والسويس 37 للعظمي و 22 للصغري، ودمياط 32 للعظمي و 23 للصغري، ودمياط 32 للعظمي و 23 للصغري، ودمياط 32 للعظمي و 23 للصغري.

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وتابعت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة فى طابا 34 للعظمي و20 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و 19 للصغري، والطور 33 للعظمي و 24 للصغري، وشرم الشيخ 38 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 36 للعظمي و 26 للصغري.

درجة الحرارة غدا في أسوان

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى اسوان 42 للعظمي و 26 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 41 للعظمي و 25 للصغري، و سوهاج 40 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 39 للعظمي و 24 للصغري.

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نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان تسجل نسبة الرطوبة غدا فى القاهرة 70 للعظمي و 25 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 30 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 25 للعظمي و 15 للصغري.

وتعرض بوابة “المال” تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن:

درجات الحرارة غدا
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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