موجة «جنى الأرباح» تفرض سيطرتها على البورصة

أفقدت عمليات جنى الأرباح مؤشر البورصة الرئيسى “egx30” قمته التاريخية للجلسة الثانية على التوالي، وسط توقعات باستمرارها على المدى القريب، لتدفعه نحو 19200 نقطة، وفقًا للمحللين الفنيين بالسوق.

وأضافوا أن هذه حالة طبيعية فى ظل المستويات والقمم التاريخية التى سجلتها البورصة المصرية مؤخرًا عقب الوصول إلى 20200، مشيرين إلى أن السوق لن تتأثر سلبًا بقرارات أسعار الفائدة سواء “الفيدرالى الأمريكي” أو نظيره “المركزى المصري”.

وأنهى مؤشر “egx30” الرئيسى جلسة الأربعاء فى المنطقة الحمراء بهبوط %0.79 مغلقًا عند مستوى 19797 نقطة، رغم وصوله لمناطق جديدة حول 20262 نقطة، قبل أن يتراجع فى النصف الثانى من الجلسة.

وهبط EGX70 بواقع 1.9%، ليصل إلى 3799.6 نقطة، وتراجع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة %1.6 عند 5624 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم حوالى 2.9 مليار جنيه، وجرى التعامل على 202 ورقة مالية، صعد من بينها 22، وتراجع 137 أخرى، وظل 43 على استقرار سعرى دون أى تغيرات .

واتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافى 198.7 مليون جنيه، والعرب والأجانب للشراء بقيمة 32.2 و 166.4 مليون على التوالي، فيما سجل رأس المال السوقى حوالى 1.342 تريليون جنيه .

من جانبه، قال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة “بلتون المالية القابضة”، إن عمليات جنى الأرباح ظهرت منذ أول أمس الثلاثاء مع إحراز المؤشر الرئيسى القمة التاريخية 20000 نقطة .

وأوضح أن جنى أرباح بعض الأسهم طبيعي، خاصة من جانب عملاء الشراء بالهامش، مشيرًا إلى أن تحركات السوق صاعدة بشكل عام .

وأضاف “عجينة” أن عمليات جنى الأرباح مؤقتة، مرجحًا أن تدفع المؤشر الرئيسى نحو 19200 نقطة خلال عدة جلسات .

واعتبر أن قرارات الفيدرالى الأمريكى والبنك المركزى المصرى باتت غير مؤثرة على تحركات سوق الأسهم خلال الوقت الراهن .

فى سياق متصل، قال حسام عيد، مدير قطاع الاستثمار بشركة “القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية”، إن “egx50” واجه عمليات جنى أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية بالقرب من القمة التاريخية الجديدة عند مستوى 20200 نقطة، وهو ما دفعه لفقد مكاسبه الصباحية، منهيًا التعاملات فى المنطقة الحمراء .

وأوضح أن المؤشر الرئيسى يتجه بهذا الأداء لاختبار مستوى الدعم 19600 نقطة، ثم معاودة الصعود مرة أخرى، مدعومًا بارتداد الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء .

أما عن مؤشر «EGX70»، فقال “عيد”، إنه شهد تراجعًا أيضًا بجلسة الأربعاء نتيجة الأداء المتذبذب والسلبى لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، مضيفًا إلى أنه يتجه بهذا الأداء لاختبار مستوى الدعم الرئيسى 3860 نقطة .

وتوقع أن ينجح فى استعادة مستوى المقاومة الرئيسى 3900 نقطة، والإغلاق أعلاه، على أن يأتى مدعومًا بعودة نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، واتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء .