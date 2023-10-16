موجة جنى أرباح تدفع البورصة للهبوط و«EGX30» يتجه صوب 20000 نقطة

توقع خبراء التحليل الفنى استمرار عمليات جنى الأرباح على مؤشر البورصة الرئيسى EGX30، ليقترب من مستويات 20000 نقطة، قبل الارتداد مرة أخرى لمعاودة الصعود لاحقًا مستهدفا قمته السابقة عند 20500.

وقال خبراء التحليل الفنى إن اختراق مؤشر EGX30 لمستوى 20500 نقطة قد يفتح الباب لاستهداف مستويات لم يصلها فى تاريخه .

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأحد على ارتفاع جماعي، إذ صعد EGX30 بنحو %1.61 ليغلق بمستوى 20324 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %1.22 مسجلًا مستوى 3751 نقطة، ونظيره EGX100 بنحو %1.68 مستقرًا على 5645 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداولات على الأسهم 2.55 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 32 مليار جنيه، ليغلق عند 1.384 تريليون جنيه، مقابل 1.352 تريليون مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى 7.87 مليون و16.42 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافى بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 24.29 مليون.

قال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية شهدت أداءً إيجابيًا خلال تعاملات الأحد، لاسيما مع اقتراب مؤشرها الرئيسى من المستوى التاريخى 20500 نقطة .

واستكمل عطا أن مؤشر EGX30 فقد جزءًا من مكاسبه مع تعرضه لعمليات جنى أرباح، ليغلق على ارتفاع 322 نقطة بأحجام تداول إيجابية للغاية تجاوزت 2.5 مليار جنيه.

وأرجع ذلك الأداء إلى الحركة الإيجابية لقطاع البتروكيماويات والأسمدة بقيادة سهمى «موبكو» و«أبو قير»، بالإضافة إلى «حديد عز».

ورجح أن يدفع استمرار عمليات جنى الأرباح «EGX30» للتراجع قرب مستوى 20000 نقطة ثم الارتداد واستكمال الأداء الإيجابي، مستهدفا منطق المقاومة 20500.

وعلى صعيد EGX70، قال عطا إن ثبات المؤشر أعلى 3700 نقطة، قد يدفعه لاستهداف مقاومة 3850 على الأجل القريب.

قال محمد رضوان، محلل فنى لأسواق المال بشركة تريد بيديا الإماراتية إن EGX30 لا يزال ضمن اتجاه صاعد صريح وقائم على المدى متوسط وطويل الأجل.

واستكمل أن المؤشر يتحرك على المدى القصير ضمن نطاق عرضي، بين منطقة المقاومة المهمة والرئيسية 20550 نقطة، والدعم الرئيسى حول مستوى 19200.

وتوقع رضوان اقتراب المؤشر من اختبار المقاومة على المدى القريب، والتى حال التمكن من اختراقها ستكون هناك فرصة جيدة لتمديد الاتجاه صوب مستهدفات صعودية تقترب من مستوى 21750 وصولا إلى 23500.

وأشار إلى أن أى تراجعات حول تلك المنطقة، حال تأكيدها ستمثل إشارة ضعف على المدى البعيد والمتوسط، ويجب عندها تخفيف المراكز بشكل مباشر .

ونصح رضوان المتعاملين بتخفيف مراكز الشراء الهامشى فى الوقت الحالي، على أن يتم استخدامها حال استقرار EGX30 أعلى مستوى 20500 نقطة.

وحول EGX70، قال إن المؤشر لديه مستوى مقاومة حالى حول 3770 نقطة، وحال عدم القدرة على اختراقه يكون بمثابة إشارة واضحة لتوفير سيولة.

وحدد رضوان مستوى دعم المؤشر عند 3650 نقطة، ويمثل كسره تأكيد الضعف العام على المديين قصير ومتوسط الأجل.