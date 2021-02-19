موجة جديدة من الطقس السيئ .. تعرف على موعدها وأماكن سقوط الأمطار

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الفترة من يوم الأحد 21 فبراير وحتى الخميس 25 فبراير 2021، حرصا منها على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر المتوقعة.

وتشهد حالة الطقس اعتبارا من يوم الإثنين وحتى الثلاثاء المقبل، سقوط أمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

ورصدت “المال” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال تلك الفترة وهي كالأتي:

يوم الأحد

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة 30% على فترات متقطعة.

يوم الإثنين

أمطار متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 60% تقريبا.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى علي فترات متقطعة بنسبة 40%.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

يوم الثلاثاء

أمطار متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 50% تقريبا.

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء علي فترات متقطعة بنسبة 70%.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

يوم الأربعاء

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

يوم الخميس

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40%.

نشاط للرياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

وتشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، أجواء مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

وتسقط أمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم ومطروح على فترات متقطعة بنسبة 50%.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية والشرقية مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشرقية.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من دمياط، بورسعيد، العريش، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية والمنوفية على فترات متقطعة.

وعلى جنوب سيناء، فالطقس مائل للدفء نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد مائل للدف نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

ونوهت الهيئة بأن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 2.5 متر.