موجة تصحيحية فى أسعار الحديد

المرسى عزت وعمر سالمقال متعاملون فى سوق الحديد، إن الأسعار تتجه إلى الانخفاض، الأيام القليلة المقبلة بعد موجات متتالية من الارتفاع، وأشار منتجون وتجار لـ«المال»، إلى أن السوق ستبدأ موجة تصحيحية فى الأسعار.وكانت أسعار الحديد قد شهدت ارتفاعا قياسيا بدءا من أول مارس حتى منتصف الشهر، بال

المرسى عزت وعمر سالم

قال متعاملون فى سوق الحديد، إن الأسعار تتجه إلى الانخفاض، الأيام القليلة المقبلة بعد موجات متتالية من الارتفاع، وأشار منتجون وتجار لـ«المال»، إلى أن السوق ستبدأ موجة تصحيحية فى الأسعار.

وكانت أسعار الحديد قد شهدت ارتفاعا قياسيا بدءا من أول مارس حتى منتصف الشهر، بالتزامن مع قفزات أسعار البليت عالميا لمستويات بلغت 570 دولارًا للطن، فاقترب سعر تسليم المصنع من 13 ألف جنيه.

وحتى مثول الجريدة للطبع، أعلنت أمس مجموعة «بشاى» للصلب خفض سعر تسليم المصنع 196 جنيها ليصل الطن إلى 12800 جنيه، مقارنة مع 12996 جنيها منتصف الشهر.

وخفضت شركة السويس للصلب أسعارها بنحو 100 جنيه للطن، ليسجل 12775 جنيها تسليم مصنع، بدلاً من 12875 فى 16 مارس الحالى.

وقلل مصدر مسئول بإحدى الشركات المنتجة من حجم الخفض المتوقع فى الأسعار لشهر أبريل.

وقال إن متوسط سعر البليت – الخام الرئيسى فى صناعة الحديد- انخفض إلى 555 دولارا للطن المستورد من أوكرانيا، مقارنة مع 570 دولارًا قبل أسبوع.

ولفت إلى أن جانب كبير من السوق يعتمد على استيراد البليت الأوكرانى نظرا لسعره المناسب، وأيضا شحنه فى مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

وقال محمد سيد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن أسعار السوق تتجه للانخفاض الفترة المقبلة، نتيجة تراجع “البليت”.

وأضاف لـ«المال» أن أغلب المصانع لديها مخزون تعتمد عليه فى المبيعات خلال فترات تذبذب الأسعار، لافتاً إلى أن السوق مازالت مرتبكة نتيجة الإجراءات العالمية وفرض رسوم حمائية على الصلب بين أوروبا والصين والولايات المتحدة.

وأوضح أن المستهلك لن يشعر بالانخفاض حالياً، نتيجة أن أغلب التجار لديهم مخزون من البضاعة، وسيسعون لتصريفه، موضحاً انتاج المصانع لا يتعدى%75 من طاقتها، كما أن السوق مازالت تعانى من الركود، نتيجة ارتفاع سعر المستهلك لأكثر من 13 ألف جنيه للطن.

وقال محمد السويفى، مدير المبيعات بشركة العشرى للصلب، إن سوق الحديد تشهد استقرارًا، وأن تراجع سعر حديد بشاى للصلب يعد تصحيحياً، لاسيما أن أسعار أغلب شركات الحديد – تسليم المصنع – تتراوح بين 12700 و12850 جنيه.

وقال محمود سلامة، رئيس مجلس إدارة أروميكس جروب لتجارة الحديد والأسمنت، إن السوق شهدت اليومين الماضيين انخفاضا ملحوظا، لافتا إلى أن أسعار الحديد التجارى بلغت 12950 جنيهًا بعد أن كانت تتعدى 13 ألفا منذ أيام.