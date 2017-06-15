موجة تخفيضات رمضانية لكسر الركود

شريف عيسى

لجأ موزعو السيارات إلى موجة جديدة من التخفيضات خلال شهر رمضان، للحد من حالة الركود التى أعقبت قرار تحرير سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر 2016.

وافتتحت المصرية للسيارات، أكبر موزع للعلامات التجارية، ماراثون التخفيضات، والذى يصل إلى 100 ألف جنيه، وإعلانها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك« عن تقديم 5 أجهزة كهربائية هدية على كل سيارة جديدة.

وأكد مدير مبيعات أحد فروع المصرية للسيارات، أن الخصومات المطروحة، تستهدف الحد من الركود، مشيرا إلى أن الشركة قررت بدء حملة من التخفيضات للطرازات التى يتوافر لها محزون كبير.

وأشار إلى أن الخصومات المعروضة، تبدأ من 5 آلاف جنيه، إلى 100 ألف جنيه، مؤكدا أن الشركة لجأت إلى منح عروض، مثل فرصة الحصول على 5 أجهزة كهربائية، لتجنب العودة إلى حرق الأسعار الذى أصاب السوق خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين، عند الشراء الكاش.

وأوضح أن الشركة تمنح خصومات على السيارات التى حدث تطوير فى تصميمها، مثل «لوجان» و«سناديور» و«ستيب واى» بقيمة تصل إلى 10 آلاف جنيه، بعد طرح التعديلات منتصف العمر« Face Lift».

وأعلنت «أباظة أوتو تريد»، أحد موزعى السيارات، خصومات وعروض على السيارات، بالتزامن مع بدء رمضان فى محاولة لكسر حالة الركود التى أصابت الأسواق، بتخفيضات تصل إلى 9 % على بعض الطرازات.

كما أعلنت عن عروض للتقسيط للراغبين فى شراء سيارات جديدة لمدة تصل إلى 10 سنوات، للعاملين بالقطاع الحكومى والقطاع الخاص.

وشاركت أيضاً «فور برازرز» لتجارة السيارات، أحد موزعى السيارات، فى ماراثون العروض المعلنة، بعرض بمقدم يبدأ من 30 % من سعر السيارة، مع إتاحة فترة سداد تمتد إلى 7 أعوام.

وتتيح الشركة فرصة استلام وثيقة تأمين على الحياة مجاناً بمبلغ 150 ألف جنيه، وصيانة مجانية فى مراكز خدمة «فور برازرز» لمدة عام، مع منح هدايا نقدية أو عينية مثل تابلت، وميكروويف، وفرن كهربائي، وغيرها.

فيما أعلن «الليثى للسيارات» عن عروض من بينها تحمل الشركة لتكلفة وثيقة التأمين على السيارة الجديدة، والمصاريف الإدارية، والتراخيص، ومنح شاشة «LED» هدية مجانية.

ومن جانبه، قلل أحد موزعى السيارات، من جدوى الخصومات المعلنة من الموزعين، مشيرا إلى أن الزيادات المرتقبة فى أسعار الوقود، ستؤدى إلى مزيد من التراجع فى أداء مبيعات السوق الإجمالية، الأمر الذى يشكل تهديداً جديداً لمساعى الشركات للخروج من الأزمة الراهنة التى يعانيها القطاع منذ عام ونصف.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة لجوء الشركات إلى تقليل هامش الربح، فى محاولة لبناء الثقة بين السوق والعميل والذى قرر مقاطعة شراء السيارات جزئياً بعد تفشى ظاهرة الـ «Over Price».

وتوقع أحمد الجوهرى، مدير مبيعات المتحدة لتجارة السيارات، الموزع المعتمد لكل من «كيا» و«ميتسوبيشى»، أن تسفر الخصومات عن نمو أداء السوق بنسبة 10 – 20 %.

وتوقع أن تشهد سوق السيارات خلال شهرى يوليو وأغسطس بدء مؤشرات التعافى، مع تقبل العملاء للأسعار الحالية بعد ثباتها حالياً لأكثر من 3 أشهر.