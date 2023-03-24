موجة بيع كبيرة بقيادة أسهم البنوك تدفع المؤشرات الأوروبية للتراجع الجمعة

تسبب موجة بيع كبيرة بقيادة أسهم البنوك في دفع المؤشرات الأوروبية للتراجع في ختام تعاملات الجمعة، وسط مخاوف من أزمة مصرفية أخرى.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4%، لكنه سجَّل مكاسبَ أسبوعية بدعم انتعاش كبير في وقت سابق من الأسبوع الحالى، فيما هوى سهم دويتشه بنك 8.5% بعد قفزة حادة في تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد.

كما انخفضت أسهم يو.بي.إس 3.6%، وكريدي سويس 5.2%، ومؤشر البنوك الأوروبية 3.8% وسجل ثالث تراجع أسبوعي بعد أن سلَّط انهيار بنوك أمريكية متوسطة الحجم الضوء على المخاطر المتزايدة للبنوك في أعقاب تشديد السياسة المالية.

أداء أسهم البنوك

وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.66% إلى 14,957.23 نقطة.

وهبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.74% إلى 7,015.10 نقطة عند نهاية التعاملات.

وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 1.26% إلى 7,405.45 نقطة.

وسجل مؤشر إيبكس خسائر قدرها 1.98% عند الإغلاق.

وقاد المؤشر الإيطالي FTSE MIB خسائر الأسهم الأوروبية بنسبة 2% تقريبا عند انتهاء التداولات.

وعلى الرغم من الخسائر اليومية بنهاية هذا الأسبوع، إلا أن مؤشرات الأسهم الأوروبية نجحت في تحقيق أرباح أسبوعية.

حقق مؤشر داكس الألماني داكس أرباح أسبوعية تصل إلى 1.28%.

وسجل المؤشر الفرنسي كاك أرباحا بحوالي 1.3% خلال هذا الأسبوع.

مؤشر فوتسي البريطاني يحقق ربح بمقدار 0.95%.

وكان المؤشر الإسباني إيبكس هو الأقل ارتفاعا بين الأسهم الأوروبية هذا الأسبوع وحقق أرباح أسبوعية قدرها 0.85%.