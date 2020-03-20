موجة الطقس السيئ تتسبب في تأخير زراعة محصول القطن

تبدأ عمليات زراعة محصول القطن في منتصف مارس من كل عام

شهدت عمليات زراعة محصول القطن لعام 2020، تأخرًا من قبل المزارعين، بسبب سوء الأحوال الجوية ، حيث لا تتجاوز المساحات 30 فدان قطن، مقابل 10 الاف فدان حجم المساحات في تلك الفترة من العام الماضي، وفقًا لوليد السعدني رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل.

وتبدأ عمليات زراعة محصول القطن في منتصف مارس من كل عام وتمتد حتى يونيو من العام نفسه.

وأضاف السعدني لـ”المال”، يرجح أن تصل حجم مساحة محصول القطن لعام 2020، نحو 200 ألف فدان قطن، وفقا للمعلن حتى الآن من قبل مديريات الزراعة، مقابل 237 ألف فدان حجم مساحة القطن في 2019.

وقال، السعدني إن سوء الأحوال الجوية تسبب في تأجيل المزارعين لزراعة المحصول، خاصة أن موجة الطقس السيء لم تشهدها البلاد، وأن إنبات بذور القطن يحتاج إلى درجة حرارة معينة للإنبات.

ورجح السعدني أن يزيد إقبال المزارعين على زراعة المحصول في حال أعلنت الحكومة المصرية عن سياسة سعرية للقطن وبيعه كآلية المزاد العلني خلال الأيام المقبلة، أو سعر تسويقي لاستلامه من المزارعين.

وأكد السعدني أن لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل المسئولة عن تنظيم تجارة المحصول وفتح حلقات لتسويقه، لم تتلق اخطارًا رسمياً حتى الآن من الحكومة بتطبيق نظام المزاد العلني لتسويق اقطان محصول 2020.

وكانت الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال أعلنت ديسمبر الماضي عن تطبيق نظام المزاد العلني علي كل محصول 2020، لكنها لم تصدر آية تعليمات تنفيذية بشأنه إلى الآن.

وطبق نظام المزاد العلني على اقطان 2019 لصنف جيزة 95، لمحافظتي الفيوم وبني سويف وسط احجام من شركات القطاع الخاص، وبلغ متوسط سعر شراء الشركات الحكومية للاقطان 2000 جنيه للقنطار.