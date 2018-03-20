موجة أغنيات عيد الأم.. رد فني لجميلها أم بيزنيس مربح؟

·فوزي ابراهيم: اصبح موسما حقيقيا يتسابق المطربين فيه للتعبير عن مشاعرهم تجاه الأم · حلمي بكر: الاغنيات لاتستحق اي صدى ولاتحمل قيمة فنية وتمر مرور الكرام ·مجد القاسم: عيد الام بالنسبة لي اهم عيد في السنة واغنيتي فيه لها طعم…

·فوزي ابراهيم: اصبح موسما حقيقيا يتسابق المطربين فيه للتعبير عن مشاعرهم تجاه الأم

· حلمي بكر: الاغنيات لاتستحق اي صدى ولاتحمل قيمة فنية وتمر مرور الكرام

·مجد القاسم: عيد الام بالنسبة لي اهم عيد في السنة واغنيتي فيه لها طعم خاص





أحمد حمدي:

يتوالى مع الاحتفال بعيد الأم طرح نجوم الغناء لاغنيات جديدة باصواتهم بهذه المناسبة ، منهم: ايهاب توفيق الذي اختفى عن الساحة الغنائية منذ فترة لم يظهر خلالها باية اغنية جديدة سوى بمناسبة عيد الام و الذي يطرح فيه اغنيته الجديدة “ماشفتش زي امي”، والتي غناها مع الطفلة اشرقت نجمة برنامج “ذا فويس كيدز “بعد الضجة التي حققتها في البرنامج الفترة السابقة.

كما طرح النجم رامي جمال اغنية جديدة ايضا ” واقفة جنبي “، اما النجم الشاب احمد باتشان ، و الذي كان قد اختفى عن الساحة منذ فترة ، فقد عاد مؤخرا باغنية جديدة بمناسبة عيد الام هي “حضنك حياة”، بينما أطلق مجد القاسم أغنية ” يا ست الناس ” ، و لكن هل تحقق هذه الاغنيات الصدى كبير الذي حقته الأغنية الأشهر ” ست الحبايب ” ام انها مجرد فقاقيع غنائية تزول اثارها بمرور الوقت!؟

الشاعر الغنائي فوزي ابراهيم قال ان طرح المطربين اغنيات جديدة بمناسبة عيد الام ليس شيئا غريبا ، حتى لو كان هؤلاء المطربون قد اختفوا لفترة طويلة عن الساحة الغنائية ، فهم يريدون التعبير عن هذه المناسبة وحبهم لامهاتهم بصوتهم .واضاف : وحتى لو كانوا يقدمون هذه الاغنيات بهدف البيزنيس وتحويلها واستخدامها كنغمة معينة والاسفادة منها ماديا منها فهذه ليست ازمة أو مشكلة.

وتابع أن عيد الأم أصبح بمثابة موسما ومناسبة مهمة في كل عام، ومايقوم به نجوم الغناء من طرح أغنيات جديدا للأم يعتبر احساسا راقيا وجميلا منهم.

ولفت إلى أن اي مطرب سيعرض عليه شاعر غنائي كلمات أغنية بمناسبة عيد الأم سيقبل عليها حتى لو لم تكن مؤثرة بدرجة كبيرة في الساحة الفنية، لكن المطرب يعتبرها هدية لوالدته، لذلك يتسابق النجوم لتسجيل اغنيات للام في فترة قصيرة وطرحها للجمهور.

اما الملحن حلمي بكر فيقول ان المطربين يستخدمون هذه الاغنيات كنوع من البيزنيس فقط لا غير، وهي اغنيات لاتؤثر في الجمهور ابدا.

وتابع : طالما الاغنية لم تجهز بشكل صحيح فأنها لا تحقق اي نجاح يذكر ، ولايكون لها اي قيمة مع مرور الوقت.

وأوضح أن المطربين أصبحوا يتساهلون في اي عمل فني يقدمونه للناس ، ولم نعد نسمع اي اغنية حقيقية ولها قيمة فنية كبيرة وتحمل جودة ، مشيرا الى ان جميع الاغنيات التي طرحت بمناسبة عيد الام لاتستحق اي صدى .

واشار بكر الى ان المسؤولين عن الصناعة يجب ان يتدخلوا لوقف سيل هذه الاعمال الفنية التجارية التي اصبحت لاتؤثر ولاتفيد باي شيء.

أما النجم مجد القاسم قيرى ان عيد الام بالنسبة له فيعتبر اهم عيد في السنة ويحرص فيه على تقديم اغنية جديدة خصيصا للام وقدم في مشواره الفني 7 اغنيات تقريبا لكن اغنيته الجديدة هذا العام “يا ست الناس “هي الافضل بالنسبة له.

ولفت الى ان الاغنية التي يقدمها في عيد الام يكون لها رونق واحساس وروح خاصة عن اي اغنية يقدمها للجمهور وذلك مايشعر به حينما يغني للام كل عام.

واكد القاسم ايضا ان تسابق المطربين على طرح اغنيات للام في هذه المناسبة الجميلة شيئا مميزا منهم ويحسب لهم بالتاكيد.