موت السادات وانطلاق عنف الإسلام السياسي حول العالم.. ندوة بمركز دال

سلوى عثمانيواصل مركز دال للأبحاث والإنتاج الإعلامي سلسلة المحاضرات حول "الفكر العربي" التي يقدمها أحمد سعد زايد، ويستأنف المركز هذه السلسلة بندوة تحت عنوان "موت السادات وانطلاق عنف الإسلام السياسي حول العالم"؛ وذلك يوم الخميس الموافق 4 يناير 2018 م، في تمام السادسة مساءً في مقره الجديد بـوسط البلد

سلوى عثمان

يواصل مركز دال للأبحاث والإنتاج الإعلامي سلسلة المحاضرات حول “الفكر العربي” التي يقدمها أحمد سعد زايد، ويستأنف المركز هذه السلسلة بندوة تحت عنوان “موت السادات وانطلاق عنف الإسلام السياسي حول العالم”؛ وذلك يوم الخميس الموافق 4 يناير 2018 م، في تمام السادسة مساءً في مقره الجديد بـوسط البلد.

يتناول اللقاء نهاية فترة السبعينيات، وتوتر العلاقة بين الرئيس المصري محمد أنور السادات والجماعات الإسلامية التي قررت إنهاء هذه الحالة بالتخلص من الرئيس المصري وقتله في 6 أكتوبر عام 1981م.

وعقب مقتل الرئيس السادات انطلقت موجة عنف من الجماعات الإسلامية داخل المجتمع المصري بداية من أحداث أسيوط التي تمت في نفس العام وغيرها من أحداث العنف التي تلتها.

أحمد سعد زايد، باحث متخصص في الفكر الديني، درس العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، والشريعة بمعهد الدراسات العربية والإسلامية، كما درس الفلسفة الغربية وعلم تطور الأفكار في جامعة اوكسفورد وجامعة يال، شارك في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية على سبيل المثال: مؤتمرات الجالية الإسلامية بفرنسا، ومؤتمر الجالية الإسلامية في بريطانيا، والمؤتمر الصوفي الدولي، ومؤتمر حوار الأديان الإبراهيمية بألمانيا، ومؤتمر التسلح الخلقي بسويسرا، قام بعدد من البحوث والدراسات عن جدلية العلاقة بين الدين والسياسة وبين الدين والفلسفة.

كما اشتراك مع الدكتور عبدالوهاب المسيري في عمل بعض المباحث عن الحلولية بين التصوف والفلسفة، وشارك كذلك في إنشاء موقع عن التراث العلمي في الحضارة الإسلامية.