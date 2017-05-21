موتورولا تنظم معرض فيفا تكنولوجى في باريس

المال - خاصأطلقت شركة "لينوفور" عبر وحدتها التابعة موتورولا موبيليتى، تحديًا حول هاتفك الذكى، لرعاية المشروعات الناشئة ـ وتغيير الصورة النمطية الخاصة باستخدامات الهواتف الذكية، وتقديم أفكارهم خلال فعاليات "فيفا تكنولوجي 2017".ويعتبر "فيفا تكنولوجي"، والمعروف باسم "فيفا-تك"، هو المعرض العالمي الخ

المال – خاص

أطلقت شركة “لينوفور” عبر وحدتها التابعة موتورولا موبيليتى، تحديًا حول هاتفك الذكى، لرعاية المشروعات الناشئة ـ وتغيير الصورة النمطية الخاصة باستخدامات الهواتف الذكية، وتقديم أفكارهم خلال فعاليات “فيفا تكنولوجي 2017”.

ويعتبر “فيفا تكنولوجي”، والمعروف باسم “فيفا-تك”، هو المعرض العالمي الخاص بالابتكار، ويعقد في باريس خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2017، حيث سيجتمع الآلاف من ألمع رواد الأعمال ومعظم الشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً، جنباً إلى جنب مع كبار المستثمرين والمطورين والمؤثرين، ويوفر “فيفا-تك” منصة للمشاركين من أكثر من 200 دولة للحصول على الإلهام ولتنمية علاقاتهم وبالتالي الإسراع من سرعة نمو أعمالهم، ومن المتوقع أن يتجاوز حضور المعرض هذا العام 50 ألف زائر.

وقررت موتورولا مد فترة تحدي “حوّل هاتفك الذكي” لتستمر خلال فعاليات “فيفا تك” 2017، لتشجيع المطورين، والشركات الناشئة، وغيرهم من المبدعين على تخطي القيود التقليدية المفروضة على استخدامات الهواتف الذكية، ويوفر التحدي فرصة للمشاركين لإظهار مهاراتهم الإبداعية، مع إضافة خبراتهم ورؤيتهم من خلال ملحقات Moto Mods.

وسيحصل المشاركون على فرصة عرض أفكار حملة “Moto Mods” الخاصة بهم على منصة التمويل الجماعي إنديغوغو “IndieGogo”، وهو ما سيسمح لمستخدمي هاتف “Moto Z” الفرصة لتمويل مشاريع المشاركين، مع فرصة الحصول على ملحقات “Moto Mods” الجديدة مبكرا.

وتنتهي مهلة تقديم الطلبات عبر الإنترنت للمشاركة في تحدي “حوّل هاتفك الذكي”، يوم 25 مايو 2017، على أن يتم اختيار المرشحين يوم 5 يونيو، وستقرر لجنة تحكيم في “فيفا-تك” اختيار الخمسة الأوائل، وسيحصل كل من الفرق الخمسة الأوائل على هاتف “Moto Z” ومجموعة ملحقات تطوير “Moto Mods”، لإنشاء النموذج المبدئي ومباشرة حملة التمويل الجماعي مع إنديغوغو “IndieGogo”.

وسيتم دعوة الفائز النهائي لتقديم ابتكاراتهم من “Moto Mods” إلى مجموعة من المديرين التنفيذيين وفرق المطورين في مقر شركة موتورولا موبيليتي في شيكاغو، وسيتم النظر في إمكانية ضم ابتكاراتهم للبرنامج العالمي الداعم والخاص بالشركة.