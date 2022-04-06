نجحت شركة «موبي تاور» العاملة في بناء وتشغيل أبراج المحمول، في الحصول على الحصة الأكبر من المشروع الأول لبناء الأبراج التشاركية الذي يشرف على تنفيذه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتحسين ورفع كفاءة شبكة وخدمات الاتصالات في مصر، حيث فازت موبي تاور بعملية تنفيذ وبناء الأبراج التشاركية داخل 17 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتعد شركة موبي تاور، إحدى الشركات الحاصلة على ترخيص لبناء وتشغيل الأبراج التشاركية، وبناء عليه قررت الدخول في المشروع القومي لبناء الأبراج التشاركية ضمن مبادرة حياة كريمة لرفع مستوى كفاءة البنية التحتية للاتصالات من خلال نموذج الأبراج المبتكر الذي تقدمه للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة إلى القرى الأكثر احتياجا.

ويمنح نموذج الأبراج التشاركية الذي تقدمه موبي تاور خيارات متنوعة ومزايا لشركات الاتصالات العاملة في السوق المصري، من بينها خفض النفقات الاستثمارية في الشبكة، وسرعة تنفيذ خطط التغطية وتحقيق أكبر قدر من التغطية خاصة في المناطق المحرومة والتي تسعى الدولة إلى تغطيتها بشبكات الاتصالات لتحقيق خططها من أجل مجتمع رقمي متكامل.

وفي هذا السياق، قال المهندس أحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة موبي تاور: “سعداء بحصول شركتنا على النصيب الأكبر من المشروع الذي يشرف على تنفيذه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع كفاءة خدمات الاتصالات المقدمة لأهالينا في القرى الأكثر احتياجا، وذلك من خلال شبكات محمول تعمل بأحدث تكنولوجيا وأوسع تغطية”، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على استغلال كافة الخبرات الفنية التي تمتلكها لتنفيذ هذا المشروع على أكمل وجه ممكن بأعلى كفاءة وجودة.

وأوضح عبد الله، أن موبي تاور تكثف جهودها واستثماراتها لتنفيذ نحو 292 برجا تشاركيا في 17 محافظة على مستوى الجمهورية، ودعمها بأحدث التقنيات والخبرات الفنية، بالإضافة إلى تخصيص استثمارات إضافية بهدف تملك أبراج أخرى سيتم تطويرها وتأجيرها لمشغلي المحمول، موضحا أن الأبراج الجديدة التي سيتم بنائها في المحافظات موزعة كالتالي:

المجموعة الأولى: عبارة عن 49 موقع برج تشاركي (8 في الغربية، 7 في الشرقية، 5 في دمياط، 2 في الدقهلية، 6 في كفر الشيخ، 1 في أسوان، و20 في البحيرة).

المجموعة الثانية: عبارة عن 53 موقع برج تشاركي (16 في المنوفية، و9 في القليوبية، و1 في سوهاج، و9 في بني سويف، و1 في الفيوم، و7 في الجيزة).

المجموعة الثالثة: عبارة عن 57 موقع برج تشاركي (38 في المنيا، و19 في أسيوط).

المجموعة الرابعة: عبارة عن 41 موقع برج تشاركي (26 في سوهاج، 1 في أسوان، 12 في قنا، 2 في الأقصر).

المجموعة الخامسة: عبارة عن 42 موقع برج تشاركي سيتم بناؤها في البحيرة.

المجموعة السادسة والأخيرة: عبارة عن 50 موقع برج تشاركي (13 في المنوفية، 14 في الغربية، 8 في الشرقية، 5 في القليوبية، 6 في دمياط، و4 في الدقهلية).

واختتم المهندس أحمد عبد الله حديثه قائلا: “تم وضع خطة عمل على أعلى مستوى من الدقة، وجاري مناقشتها الآن في إطار الجدول الزمني المقدم إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك حتى يتسنى لنا إنجاز المشروع في المدة المحددة بأعلى درجات الجودة، بهدف تقديم نموذج فريد للأبراج التشاركية في إطار مبادرة حياة كريمة”.