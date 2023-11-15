«موبيلاتي» تقدم بطاقات كوبونات خصم على الإلكترونيات بمعرض Cairo ICT 2023

أعلنت شركة »موبيلاتي« لمبيعات جميع الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية في مصر، والتابعة لمجموعة «الصافي»، عن مشاركتها في المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا “Cairo ICT”23” بدورته السابعة والعشرين المنعقدة خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.

وتشارك» موبيلاتي« بجناح خاص داخل قاعة معرض ومؤتمر الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية Connecta”23، المقام بالتوازي ضمن فعاليات معرض ومؤتمر “Cairo ICT”23″، حيث تختص الشركة عملاءها وزوارها بمجموعة متنوعة من العروض والهدايا، وإقامة العديد من المسابقات والفعّاليات الشبابية التنافسية بين جميع الزوّار.

وتقدم »موبيلاتي« لضيوفها وعملائها وزائريها مجموعة متنوعة من الخصومات، حيث تمنحهم كوبونات وبطاقات خصم لاستخدامها في أي من فروع الشركة البالغة 22 فرعاً في جميع أنحاء الجمهورية، بما توفره من كافة الهواتف المحمولة والساعات الذكية والأجهزة اللوحية والحواسب المحمولة، وأجهزة الألعاب والإلكترونيات المنزلية، وأجهزة IoT، وجميع الملحقات الإلكترونية.

كما تقيم الشركة مجموعة من المسابقات والألعاب الإلكترونية وغيرها من الفعّاليات، لمنح الفائزين جوائز قيمة من الهواتف الذكية المجانية، فضلاً عن منح أكواد خصم لكافة المشاركين، وكذلك تتميز جميع أجهزة »موبيلاتي« بالتأمين المجاني لمدة عام كامل وبتغطية شاملة للأضرار الخارجية مثل الكسر والحريق والغرق وسوء الاستخدام.

وأكد خالد فهمي، المدير العام لشركة »موبيلاتي«، أن الشركة تقدم لعملائها تجربة متميزة للتسوّق عبر موقعها الإلكتروني، مع إتاحة جميع طرق الدفع والعديد من أنظمة التقسيط التي تصل إلى نحو 20 طريقة مختلفة للتقسيط، منها التقسيط عن طريق “فاليو” أو “فرصة” أو “كونتكت” أو “أمان” أو “blnk” أو “Paymob”، أو “nowpay” أو “premium card”، Souhoola و,Mid Takseet, Contact , Halan العديد من الكروت المصرفية التابعة لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وQNB وCIB وغيرها.

وأضاف أن شركة »موبيلاتي« تحرص على تحقيق أفضل المشاركات المتميزة لخدمة جميع زوار معرض “Cairo ICT”23” ومعرض “Connecta”23″، بما يمثل فرصة جيدة للكشف عن أحدث منتجات وخدمات الشركة بما تشمله من كافة أنواع الماركات العالمية التي برعت في تسويقها بأفضل العروض والمميزات والأسعار التنافسية منذ إطلاق الشركة في السوق المصري

تأسست »موبيلاتي« التابعة لمجموعة »الصافي« عام 2020 وهي سلسلة محلات تجارية رائدة لبيع علامات تجارية متعددة من خلال 22 منفذ في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى منصتها الإلكترونية التي تقدم مجموعة كبيرة من الهواتف المحمولة وأجهزة اللابتوب والألعاب والإكسسوارات ومعدات إنترنت الأشياء وتقنيات المنزل الذكي لتلبية كافة الاحتياجات التكنولوجية لجميع العملاء.