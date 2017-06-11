موبيكا تستهدف تصدير مكونات السيارات لأربعة مصانع عالمية

مدير التطوير: دول شرق أفريقيا ضمن الخطة التصديرية.. وندرس التوسع في تصنيع منتجات جديدة



أحمد عوض



تستهدف شركة موبيكا – المتخصصة في صناعة “كراسي السيارات”، تصدير منتجاتها إلى 4 مصانع عالمية هى: “بيجو سيتروين، مرسيدس، bmw” وشركة لير المتخصصة فى إنتاج الكراسى بنهاية 2018.



وأكد أحمد محمود، المدير التطوير بالشركة، أن الخطة المرتقبة لموبيكا ترتكز على التوسع في تصدير مكونات السيارات إلى اﻷسواق الأوروبية واﻷفريقية بجانب السوق المحلية موضحًا أن الفترة الماضية، قد شهدت عقد أجتماعات مع عدد من قيادات شركات السيارات العالمية وممثلي غرفة الصناعات الهندسية؛ للوقوف علي آلية الدخول في برامج تصدير مكونات السيارات للكيانات العالمية.



وأشار إلى أن “موبيكا”، قد أجتازت 3 مراحل من البرنامج التصديري لـ “بيجو سيتروين” العالمية خلال الفترة الماضية، منوهًا أن المفاوضات قد وصلت لمرحلة العرض المالي حتى الآن.



وأضاف أن الخطط التصديرية لموبيكا تستهدف تصدير المكونات لدول شرق أفريقيا أبرزها “كينيا و أثيوبيا”خلال الفترة المقبلة، عبر تغذية عدد مصانع السيارات بتلك الدول، موضحًا أن الشركة تستهدف التوسع في السوق الأفريقي، لقدرة غزو المنتجات المحلية داخل تلك الدول، وزيادة حجم الفرص التسويقية في ظل تراجع حجم التكلفة عن نظيرتها اﻷخرى.

ولفت إلى أن الشركة تدرس حاليًا الدخول في تصنيع منتجات جديدة لقطاع السيارات – دون الاقتصار على تصنيع الكراسي فقط.