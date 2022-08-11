موبكو: 3 جهات حكومية تخارجت من حصصها للصندوق السعودي بقيمة 7.1 مليار جنيه

أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة -موبكو تخارج ثلاث جهات حكومية من هيكل الملكية لصالح صندوق الاستثمارات العامة السعودى بقيمة7.1 مليار جنيه تقريبا وفقا لثلاث إفصاحات مرسلة للبورصة الخميس.

وأظهر إفصاح أول منشور على شاشة التداول تخارج بنك الاستثمار القومى من كامل حصته فى موبكو ( 12.81% ) لصالح صندوق الاستثمارات السعودى بقيمة إجمالية قدرها 3.63 مليار جنيه.

بينما أظهر إفصاح ثانى تخارج وزارة المالية من حصتها المتبقية فى الشركة والبالغة 6% لصالح الصندوق السعودى بقيمة إجمالية قدرها 1.7 مليار جنيه تقريبا.

كما أظهر إفصاح ثالث منشور على الشاشة تخارج الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) من حصتها البالغة 5.72% بقيمة إجمالية قدرها 1.62 مليار جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقات الثلات 99.17 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، ولم تظهر الإفصاحات ارتباط الجهات الحكومية المتخارجة بأى أطراف أخرى مساهمة فى الشركة (أفرادا أو كيانات).

موبكو : صندوق الاستثمارت السعودى نفذ صفقات فى البورصة بقيمة 25 مليار جنيه

وتأتى هذه الصفقة فى إطار عمليات الشراء التى نفذها صندوق الاستثمارات العامة السعودى (بجلسة الأربعاء 10 أغسطس) على حصص مختلفة فى أربع شركات مدرجة بقيمة 25 مليار جنيه ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبا.

وأظهرت البيانات المنشورة على شاشة التداول بالبورصة (الأربعاء) تنفيذ هذه العمليات عبر آلية صفقات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وأشارت البيانات إلى أن هذه الصفقات جرى تنفيذها على أسهم شركات:إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وكشف بيان أول تنفيذ صفقة على 462.2 مليون سهم فى شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة إجمالية 7.49 مليار جنيه، بينما جرى تنفيذ صفقة مماثلة على 250.1 مليون سهم فى أبو قير للأسمدة بقيمة 7.27 مليار جنيه وفقا لبيان ثان.

كما أظهر بيان ثالث منشور على الشاشة تنفيذ صفقة على 57.2 مليون سهم فى مصر لإنتاج الأسمدة موبكو بقيمة 7.1 مليار جنيه ،بينما أظهر البيان الأخير تنفيذ صفقة على 297.9 مليون سهم فى الإسكندرية لتداول الحاويات بقيمة 3 مليارات تقريبا.

أبو ظبي القابضة اشترت 20% من المالية بقيمة 266.5 مليون دولار أبريل الماضى

شركة «ADQ» القابضة

ويبلغ رأسمال موبكو الحالى 2.29 مليار جنيه موزعًا على 229 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات التى تستحوذ على (30.75%)، وزارة المالية المصرية (6%).

كما يستحوذ بنك الاستثمار القومي على نسبة 12.81% ، وتساهم شركتا إيجاس، جاسكو للغاز الطبيعى بنسبة 7.62%، 5.72% على التوالى إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة دون 5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية مرسل للبورصة بتاريخ 17 يوليو الماضى (من المقرر تحديثه بعد صفقة الصندوق السعودى).

ودخلت وزارة المالية المصرية إلى هيكل ملكية موبكو فى 28 ديسمبر 2020، فى إطار تسوية نزاع تحكيم دولى ممتد منذ سنوات مع شركة أجريوم إيجيبشن هولدنجز المالكة لنحو 26% من الأسهم آنذاك (اشترت الوزارة تلك الحصة بقيمة 2.9 مليار جنيه).

وأفصحت موبكو فى 12 أبريل الماضى عن بيع وزارة المالية 20% من حصتها إلى شركة أبو ظبى القابضة مقابل 266.5 مليون دولار فى إطار صفقة شراء ضخمة شملت أربع شركات أخرى مدرجة فى البورصة.

وأظهر إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك بيع وزارة المالية 45.8 مليون سهم من حصتها البالغة (26% آنذاك) إلى شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لشركة أبو ظبي القابضة“ADQ”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى هذه الصفقة 5.81 دولار، وجرى تنفيذها بواسطة شركة الأهلى فاروس لتداول الأورق المالية،وانخفضت حصة وزارة المالية بعدها من 26% إلى 6% من إجمالى الأسهم.

ونفذت هذه الصفقة فى إطار عمليات شراء مماثلة نفذتها أبو ظبي القابضة الإماراتية “ADQ” بالتوازى على حصصا فى خمس شركات مصرية مدرجة بقيمة إجمالية قدرها 1.8 مليار دولار تقريبا.

وشملت عمليات الشراء المنفذة بجلسة 12 أبريل الماضى حصصا فى الشركات التالية : البنك التجارى الدولى، أبو قير للأسمدة، الإسكندرية لتداول الحاويات،فورى للمدفوعات الإلكترونية.