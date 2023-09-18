«موبكو» و«الدلتا للسكر» تعلقان على أنباء دراسة الحكومة بيع حصص من الشركتين

علقت شركتا مصر لإنتاج الأسمنت “موبكو” و”الدلتا للسكر” على نشر أخبار حول قيام دراسة الحكومة بيع حصص من الشركتين.

وأشارت شركة مصر لإنتاج الاسمنت “موبكو” في بيان لإدارة البورصة إلي عدم علمها بالخبر المنشور حتى تاريخه.

وأكدت شركة “الدلتا للسكر”، في بيان لإدارة البورصة عدم تلقيها أي عروض بيع بخصوص الخبر المذكور.

يذكر أنه تم نشر أخبار عن أن الحكومة تخطط لبيع حصص من شركتى «مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو»، و«الدلتا للسكر»، بنحو 15%، للأولى وما بين 20 إلى 25% للثانية.

وذلك فى إطار خطة الحكومة التخارج من الاستثمارات التى تمتلك بها حصص مباشرة.

وأشارت الأنباء المنشورة إلي اهتمام شركة أبوظبى التنموية القابضة لشراء حصة من «الدلتا للسكر»، تراوح ما بين 20 إلى 25%، وإجراء مفاوضات مبدئية بشأن «مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو».