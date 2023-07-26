«موبكو للأسمدة» تقرر تأسيس شركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع «ساكتك النرويجية» و«القابضة للبتروكيماويات»

وافق مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، على تأسيس شركة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، واستخدامه في تصنيع الأمونيا الخضراء.

وأشارت موبكو للأسمدة في بيان لإدارة البورصة، إلى أن الشركة المزمع تأسيسها ستكون بالتعاون مع شركة ساكتك النرويجية، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات “إيكم”.

واوضحت موبكو للأسمدة أنه جار تحديد نسب ومبلغ المساهمة في رأسمال الشركة الجديدة.

جدير بالذكر أن شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، سجلت خلال عام 2022، نمواً في صافي الأرباح بنسبة 148.7%، لتصل إلى 3.83 مليار جنيه مقابل 1.51 مليار جنيه خلال 2021 .

وحققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، خلال الربع الأول من 2023، نمواً في صافي الأرباح بنسبة 93%، لتسجل 3.92 مليار جنيه مقابل 2.03 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022 .