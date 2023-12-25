«موبكو للأسمدة» تتقدم بمستندات زيادة رأسمالها 18.5 مليار جنيه عقب الاندماج مع «ENPC»

أعلنت إدارة البورصة عن تقدم شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو أنها تقدمت بمستندات زيادة رأس المال المرخص به من 2.3 مليار جنيه، إلى 50 مليار جنيه.

وكذلك تقدم الشركة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 2.29 مليار جنيه إلى 20.79 مليار جنيه.

وذلك بزيادة قدرها 18.5 مليار جنيه، ليصبح رأسمال الشركة 20.79 مليار جنيه موزعا على 2.07 مليار سهم بالقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم.

وأوضحت إدارة البورصة أن الزيادة ناتجة عن اندماج شركة “المصرية للمنتجات النيتروجينية إى إن بى سى ENPC”- شركة مندمجة و غير مقيدة بجدول البورصة، في شركة “مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو” – شركة دامجة – مقيدة بجدول البورصة.

وأشارت إدارة البورصة إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها ودراستها واستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد.