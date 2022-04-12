موبكو لإنتاج الأسمدة : وزارة المالية باعت 20% من حصتها لشركة إماراتية مقابل 266.5 مليون دولار

أفصحت شركة مصر لإنتاج الأسمدة -موبكو عن بيع وزارة المالية المصرية 20% من حصتها إلى شركة إماراتية مقابل 266.5 مليون دولار فى إطار صفقة شراء ضخمة شملت أربع شركات أخرى مدرجة فى البورصة.

وأظهر إفصاح عن موبكو لإنتاج الأسمدة منشور على شاشة التداول بيع وزارة المالية 45.8 مليون سهم إلى شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي الإماراتي “ADQ”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى هذه الصفقة 5.81 دولار، وجرى تنفيذها بواسطة شركة الأهلى فاروس لتداول الأورق المالية،وانخفضت حصة وزارة المالية بعدها من 26% إلى 6% من إجمالى الأسهم.

كانت إدارة البورصة المصرية قد أعلنت صباح الثلاثاء عن تنفيذ صفقة شراء ضخمة من الحجم الكبير على أسهم موبكو لإنتاج الأسمدة دون الإفصاح عن أطراف الصفقة.

وكشفت وسائل إعلام أجنبية (وكالة بلومبرج) فى 22 مارس عن دخول أحد صناديق الثروة السيادية الإمارتية فى مفاوضات لشراء بعض حصص مملوكة للحكومة المصرية فى عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية.

وشملت هذه المفاوضات حصصا فى شركات، فوري للمدفوعات الإلكترونية، البنك التجارى الدولى، الإسكندرية لتداول الحاويات،إضافة إلى أبو قير للأسمدة،إضافة إلى مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”.

موبكو لإنتاج الأسمدة : وزارة المالية اشترت حصة أجريوم عام 2020 لتسوية نزاع تحكيم دولى

وزارة المالية

ويبلغ رأسمال موبكو الحالى 2.29 مليار جنيه موزعًا على 229 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات التى تستحوذ على (30.75%).

كما تستحوذ وزارة المالية المصرية على حصة تبلغ 26% اشترتها من شركة أجريوم إيجيبشن هولدنجز فى 28 ديسمبر 2020 فى إطار تسوية نزاع تحكيم دولى ممتد منذ سنوات.

كما تستحوذ شركتا إيجاس، جاسكو للغاز الطبيعى على نسب 7.62%، 5.72% على التوالى، وفقا لآخر إفصاح ملكية مرسل للبورصة بتاريخ 10 أبريل الجارى.

كذلك يستحوذ بنك الاستثمار القومي على نسبة 12.81% من إجمالى الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة دون 5%.

تضاعف أرباح الشركة إلى 4.79 مليار جنيه خلال العام الماضي

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تضاعف صافى أرباحها إلى 4.79 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 2.49 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 10.25 مليار جنيه خلال العام المشار إليه، مقارنة بإيرادات بلغت 7.33 مليار جنيه خلال العام السابق 2020، وفقا لنتائج الأعمال المجمعة المرسلة للبورصة 6 أبريل الجارى.

ووافق مجلس إدارة الشركة وعموميتها فى وقت لاحق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 10 جنيهات للسهم بدأ صرفها اعتبارا من 10 أبريل الجارى.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة ارتفاع صافى ربحها بنسبة 42% إلى 1.03 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 725 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 2.29 مليار جنيه مقارنة بمبيعات بلغت 1.67 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكشفت نتائج أعمال نصفية سابقة ارتفاع صافى أرباحها إلى 2.17 مليار جنيه خلال النصف المنتهى يونيو الماضى مقارنة بصافى ربح قدره 1.18 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.