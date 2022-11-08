«موبكو» تجرى دراسة بنكية لبحث مصادر تمويل مشروع «الميلامين»

تستعد شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» لإعداد دراسة بنكية تفصيلية لبحث مصادر تمويل أحدث مشروعاتها فى مصر لإنتاج الميلامين، باستثمارات تتراوح من 250 إلى 300 مليون دولار وفقا لتصريحات مصادر مطلعة لـ«المال».

ويُستخدم «الميلامين» فى العديد من الصناعات أبرزها البلاستيك، وأوانى الطعام وأدوات المطبخ، وشرائح الديكور.

وقالت المصادر لـ«المال» إن موبكو كلفت إحدى الشركات المتخصصة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، «ومن المرتقب الانتهاء منها قبل ختام العام الجارى».

وشركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» هى أكبر مصنع للأسمدة النتروجينية فى مصر، تأسست عام 1998 داخل المنطقة الحرة العامة بدمياط على مساحة 400 ألف متر مربع وبرأسمال يتجاوز 2.5 مليار جنيه.

وأكدت المصادر إن المشروع الجديد يتم تنفيذه ضمن خطة الشركة التوسعية لزيادة حجم إنتاجها وصادراتها إلى الأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن إنتاجه سيوجه إلى التصدير بنسبة %100.

و«موبكو» هى أحد أكبر مُصدّرى اليوريا فى مصر، وتصدّر منتجاتها إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.

وإلمحت المصادر إلى أن المشروع الجديد يتضمن تدشين خطوط داخلية ملحقة بمصنع «موبكو» بدمياط بهدف خلق قيمة مضافة عبر تصنيع نفس المواد الخام المستخدمة حاليا «الأمونيا» و«اليوريا» لإنتاج الميلامين.

على صعيد حجم الإنتاج، أوضحت المصادر أن «موبكو» تنتج نحو مليونى طن من الأسمدة سنويا توجه %55 منها للسوق المحلية و%45 للتصدير.