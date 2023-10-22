موبايلي السعودية تحقق أرباحا فصلية بنسبة 40.5% على أساس سنوي

كشف النتئاج الفصلية لشركة موبايلي السعودية للاتصالات عن تحقيق الشركة أرباحا فصلية بنسبة 40.5% خلال الربع الثالث من 2023 إلى 524 مليون ريال (140 مليون دولار)، فيما كان متوسط التوقعات يشير إلى تحقيق أرباح بقيمة 440.3 مليون ريال.

قالت الشركة المملوكة بنسبة 28% من قبل «مؤسسة الإمارات للاتصالات» في إفصاح اليوم الأحد على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إن هذه القفزة في الأرباح الفصلية جاءت بفضل ارتفاع الإيرادات بنسبة 7.1% إلى 4.1 مليار ريال (1.09 مليار دولار)، حيث يعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، بدعم من نمو قطاع الأعمال وزيادة قاعدة العملاء.

يشار إلى أن شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) تعد شركة سعودية تأسست في عام 2004 ، وتمتلك مجموعة اتصالات الإمارات النسبة الأكبر من أسهمها 27.99%، تليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 6.9%، أما النسبة المتبقية من أسهم الشركة فهي مملوكة لعدد من المؤسسات الاستثمارية والأفراد.



وحازت موبايلي في سنة تأسيسها على الرخصة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة اللاسلكية في المملكة العربية السعودية، لتنهي بذلك الاحتكار في قطاع الاتصالات اللاسلكية وتباشر تقديم خدماتها في أنحاء المملكة.

وبعد انتهاء المرحلة التحضيرية والتي استمرت سته أشهر، أطلقت موبايلي عملياتها التجارية في مايو 2005 لتسجل ما يزيد على مليون مشترك خلال التسعين يومًا الأولى من بدء عملياتها. وفي عام 2006، منحت الرابطة العالمية لمشغلي الاتصالات المتنقلة (GSMA) شركة موبايلي جائزة مشغل الاتصالات الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي العام نفسه أطلقت موبايلي خدمات شبكات الجيل 3.5، بينما أطلقت خدمات الجيل الرابع في عام 2011 وخدمات شبكة الجيل الخامس في العام 2019 .