موبايلاتي التابعة لمجموعة الصافي تفتتح فرعين جديدين

احتفلت شركة “موبايلاتي” التابعة لمجموعة “الصافي” للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، بعيدها السنوي الثالث كأحد أكبر متاجر الإلكترونيات والهواتف الذكية في مصر، التي تقدم لعملائها مجموعة ضخمة من منتجات الهواتف الذكية والإلكترونيات وملحقاتها لأشهر العلامات التجارية العالمية من خلال 20 فرعاً، بالإضافة إلى منصة التسوق الإلكتروني التابعة لها.

وتعتزم “موبايلاتي” افتتاح فرعين جديدين خلال العام الحالي، لتصل بإجمالي فروعها إلى 22 فرعاً بنهاية 2023، بما توفره من عروض متنوعة على مختلف الهواتف المحمولة والساعات الذكية والأجهزة اللوحية والحواسب المحمولة، وأجهزة الألعاب والإلكترونيات المنزلية، وأجهزة IoT، وجميع الملحقات الإلكترونية، حيث توفر لعملائها مختلف طرق الدفع والعديد من أنظمة التقسيط.

وأضافت الشركة في بيان صحفي لها أنها تستهدف في المقام الأول كسب رضاء العميل عبر تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة على كافة المستويات بداية من توفير جميع المنتجات والاحتياجات لكافة الفئات والمستويات وانتهاء بخدمات البيع المتميزة بمجموعة من العروض الخاصة، لتوفير مختلف المنتجات الإلكترونية بملحقاتها المضمونة بأفضل جودة لأشهر العلامات التجارية العالمية.

تأسست “موبايلاتي في عام 2020 كسلسلة محلات تجارية رائدة ومنفذ بيع لعلامات تجارية متعددة من خلال 20 منفذ بيع في جميع أنحاء الجمهورية ومنصاتها الإلكترونية ، وتمتلك مجموعة شاسعة من المنتجات من هواتف محمولة وأجهزة اللابتوب والألعاب والإكسسوارات ومعدات إنترنت الأشياء وتقنيات المنزل الذكي لتلبية كافة الاحتياجات التكنولوجية لجميع العملاء.