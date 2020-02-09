«مواهب مصر».. شعبة جديدة بمسرح الدولة تفتح مدرسة تمثيل للأطفال

مواهب مصر من الشعب الجديدة التي استحدثها مسرح الدولة لاختيار مجموعة من الأطفال بعد اختبارهم ليكونوا نواة لفرقة مسرحية تقدم مسرحيات من تمثيلهم للجمهور

مواهب مصر.. هي شعبة جديدة دشنتها فرقة المسرح القومي للأطفال، التابعة للبيت الفني للمسرح، والجديد هو أن هذه الشعبة تفتح أبواب الالتحاق بها لجميع الأطفال من سن 7 سنوات حتى 18 سنة. مواهب مصر هي الشعبة التي سيكون من أهدافها إدخال الأطفال الناجحين فى اختباراتها في “مدرسة ممثل” لتدريبهم على مهارات التمثيل والرقص والغناء، لتأهيلهم ليكونوا النواة الأولى لهذه الشعبة التي سيتم إنتاج أعمال مسرحية لهم.

أوضح وائل إبراهيم، مشرف شعبة “مواهب مصر”، أنها شعبة تابعة للمسرح القومي للأطفال تحت إدارة محمود حسني، وأطلقت أول إعلاناتها لاستقبال الراغبين من الأطفال للانضمام لها فى شهر يناير الماضي، فتقدم قرابة الـ350 طفلا من مختلف الأعمار.

وأضاف إبراهيم أنه قد تمت تصفية مبدئية بين هذا العدد ليصبح الناجحون 85 طفلًا، ليجتازوا بالأمس اختبارًا آخر قام فيه كل طفل بتمثيل مشهد من مسرحية باللغة الفصحى وآخر بالعامية.

وأكد إبراهيم أن الأطفال الناجحين في هذه المرحلة كان الهدف من اختبارهم مرة أخرى هو المفاضلة بينهم؛ نظرًا لأن العدد الذي ستحتاج إليه الفرقة هو أقل من ذلك، كما سيكون هناك مجموعة أخري احتياطية في حالة عدم انتظام الطفل الناجح.

إبراهيم : كانت هناك ضرورة لبلورة فكرة مسرح بممثلين أطفال

وعن أسباب استحداث شعبة “مواهب مصر”، قال إبراهيم إنه لا توجد فرقة تابعة لمسرح الدولة قوامها أطفال فقط.

وذكر أن الفنانة عزة لبيب ـ أثناء إدارتها لفرقة المسرح القومي للأطفال ـ قامت متطوعة بعمل ورشة للأطفال لتعليمهم اساسيات التمثيل والمسرح ، كما استكمل حسن يوسف المدير الذي تلاها فى الإدارة نفس الفكرة.

وأضاف إبراهيم أن الفكرة تبلورت بضرورة أن يكون لهؤلاء الأطفال فرصة للتعلم بشكل أكثر إحترافية ، فبدأت الخطوات بالفعل بعمل الاختبارات الأولي ثم التصفية لاختيار أعضاء الشعبة الجدد .

إبراهيم: الأطفال ستتعلم التمثيل والغناء والاستعراضات

و عن المواد التعليمية التي سيتلقاها الأطفال ومهارات التمثيل بالورشة التابعة لـ”مواهب مصر” قبل تقديمهم لعرض مسرحي، أوضح إبراهيم أن الأطفال الفارق في الأعمار بين أكبرهم وأصغرهم هو 10 سنوات تقريبا ــ السن المعلن عنه للانضمام ــ وهو ما يجعل هناك ضرورة فى أن تكون المعلومات أساسية وسهلة؛ فيجب ان يكون الجميع لديه أساسيات عن خشبة المسرح، و الحركة على الخشبة ، وبداية المسرح ، والمصطلحات المسرحية المتعارف عليها، وغيرها.

كما أضاف إبراهيم أنه تم الاتفاق مع المخرج حسن يوسف ، المدير الفني لفرقة الرقص المسرحي المعاصر، لتدريب الأطفال على التمثيل، ومناضل عنتر ليكون مدرب الاستعراضات والأداء الحركي، والملحن وائل عوض مدربهم للغناء.

وعن مستوى الأطفال المتقدمين لشعبة “مواهب مصر”، أكد ابراهيم بأنه قد وجد مواهب عديدة تستحق تسليط الضوء عليها ، كما وجد أن المتقدمين لديهم خبرات متفاوتة فى المسرح من مدرسي، لثقافة جماهيرية، ما يجعل التعامل معهم ليس صعبا.

وأوضح أنه كان يتمنى أن تكون فترة التقديم أطول و أن تتزامن مع بداية أجازة نصف العام لتكون هناك فرصة أكبر لتقدم عدد أكبر، لكنه راضيا عن النتيجة التي وصلوا إليها فى أولي خطوات تدشين الشعبة.