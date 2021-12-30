نقل وملاحة

«مواني دبي -السخنة» تستقبل أول سفينة بضائع للسيارات السيدان

الميناء ينجح في استقبال و تفريغ 600 سيارة لصالح شركة "سوزوكي"
مدحت إسماعيل 4:34 م, الخميس, 30 ديسمبر 21 4:34 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

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استقبلت موانئ دبي العالمية البوابة الرئيسية للتجارة في مصر ومشغل ميناء العين السخنة، الميناء التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سفينة نقل السيارات CATLEYA ACE لأول مرة بميناء السخنة، والسفينة من طراز RO/RO وتعتبر أول سفينة لنقل السيارات يستقبلها الميناء.

وتحمل السفينة 600 سيارة سيدان لصالح شركة سوزكي، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال المناولة الخاصة بها خلال يوم واحد فقط بمجهودات فريق العمليات “دي بي ورلد ” ووفقا لمنظومة العمل الموضوعة داخل ميناء السخنة.
وقامت دي بي ورلد بكافة الإجراءات اللازمة لاستقبال السفينة، حيث ستوفر سائقين لقيادة السيارات من داخل السفينة إلى ساحة التخزين، وعقب الانتهاء من التخليص الجمركي سيقوم العميل بإحضار مقطورات خاصة لنقل السيارات، وسيتم تحميل السيارات السيدان عليها ثم نقلها إلى أماكن التوزيع داخل الجمهورية.

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ومن جانبه قال جيرارد فان دن هوفيل، الرئيس التنفيذي لدي بي ورلد السخنة، والمدير العام لدي بي ورلد مصر: “إننا نستهدف أن يصبح لدينا خط أعمال جديد تتوسع فيه ميناء السخنة لتوريد وشحن السيارات، وهذه الشحنة هي باكورة العمل في مجال مناولة السيارات ونحن نتطلع لاستقبال المزيد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ما أجريناه من توسعات زادت من قدراتنا على العمل، وما أجريناه من تحديثات على أنظمة العمل الإلكترونية بالميناء مما ساعد على تنظيم العمل وتيسير الإجراءات بشكل كبير”.

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جدير بالذكر أن دي بي ورلد السخنة استقبلت مؤخرًا 40 شاحنة مخصصة لنقل البضائع داخل الميناء بإجمالي استثمارات بلغ 5 ملايين دولار، وذلك لمضاعفة قدرة المناولة داخل الميناء لتصل إلى أكثر من مليون حاوية مكافئة، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ العمليات داخل الميناء بسلاسة.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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