«موانيء البحر الأحمر» : ووصول 27600 ألف طن ألمونيوم عبر ميناء سفاجا اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر عن أستعداد ميناء سفاجا اليوم لإستقبال السفينة ،REK GRACE وعلى متنها 27600 ألف طن ألمونيوم قادمة من السعودية والسفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس بينما تغادر السفينة BAO JIA وعلى متنها 38000 ألف طن فوسفات متجهة للهند والسفينة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس .

كما أستقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وعمان فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وعمان.

وتابع أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 79000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 710 شاحنة و 57 سيارة حيث شملت حركة الواردات 33000 طن بضائع ، 407 شاحنة و 14 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 46000 طن بضائع ، 303 شاحنة و 43 سيارة ووصول وسفر 1328 راكب بموانيها .