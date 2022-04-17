موانيء البحر الأحمر تشهد تداول  5427 طن بضائع عامة  اليوم

شهدت مواني البحر الاحمر اليوم تداول 5427 طن بضائع عامة ومتنوعة 351 شاحنة و 63 سيارة ملاكي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول و مغادرة 6 سفن

وسجلت الهيئة بموانيها وصول 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 2 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، واجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 11 سفن ، ومن المنتظر دخول 2 سفينة جديدة اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 1415 طن بضائع عامة ومتنوعة و 80 شاحنة.

كما بلغت حركة الواردات تداول 3012 طن بضائع عامة ومتنوعة 413 شاحنة و 63 ملاكي

وفي هذا الصدد أستقبل ميناء سفاجا السفينة “بوسيدن اكسبريس” 86 شاحنة محملة 1703 طن بضائع عامة ومتنوعة و 61 شاحنة فارغة و 62 ملاكي و السفينة الحرية 57 شاحنة محملة 829 طن بضائع عامة ومتنوعة و 9 شاحنة فارغة .

كما أستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 20 شاحنة بحمولة 230 طن بضائع عامة و 250 طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا و 55 شاحنة فارغة و 1 ملاكي وتصدير 63 شاحنة بحمولة 1415 طن بضائع عامة.

وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 493 راكب بموانيها .