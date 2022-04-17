موانيء البحر الأحمر تشهد تداول  5427 طن بضائع عامة  اليوم

شملت 351 شاحنة

موانيء البحر الأحمر تشهد تداول  5427 طن بضائع عامة  اليوم
نادية سلام

نادية سلام

10:57 ص, الأحد, 17 أبريل 22

شهدت مواني البحر الاحمر اليوم تداول  5427 طن بضائع عامة ومتنوعة 351 شاحنة و 63 سيارة ملاكي  خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول و مغادرة 6 سفن

وسجلت الهيئة بموانيها وصول 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 2 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، واجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة  11 سفن ، ومن المنتظر دخول 2 سفينة جديدة اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 1415 طن بضائع عامة ومتنوعة و 80 شاحنة.

كما بلغت حركة الواردات تداول 3012 طن بضائع عامة ومتنوعة 413 شاحنة و 63 ملاكي

 وفي هذا الصدد أستقبل ميناء سفاجا السفينة “بوسيدن اكسبريس” 86 شاحنة محملة 1703 طن بضائع عامة ومتنوعة و 61 شاحنة فارغة و 62 ملاكي و السفينة الحرية 57 شاحنة محملة 829 طن بضائع عامة ومتنوعة  و 9 شاحنة فارغة .

كما أستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان  حيث تم استقبال  20 شاحنة بحمولة 230 طن بضائع عامة و 250 طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا  و 55 شاحنة فارغة و 1 ملاكي وتصدير 63 شاحنة بحمولة 1415 طن بضائع عامة.

وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 493 راكب بموانيها .

نادية سلام

نادية سلام

10:57 ص, الأحد, 17 أبريل 22