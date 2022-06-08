موانيء البحر الأحمر تشهد تداول 4074 طن بضائع عامة اليوم

شهدت مواني البحر الاحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 4074 طن بضائع عامة متنوعة و 197 شاحنة و 23 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 6 سفن

وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 3966 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 152 شاحنة ، 20 سيارة بينما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 108 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 45 شاحنة ، 3 ملاكي حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة SEA PEARL قادمة من اليونان فارغة لشحن فوسفات .

كما تم مغادرة السفينة امل باجمالي 91 شاحنة بحمولة 2565 طن بضائع عامة ومتنوعة و 2 ملاكي ، و السفينة عمان باجمالي 27 شاحنة بحمولة 602 طن بضائع عامة ومتنوعة 18 ملاكي و 3 شاحنة فارغة . و السفينة FLOWER OF SEA فارغة متجهة الي السعودية .

كما استقبل ميناء نويبع العبارة سيناء باجمالي 5 شاحنة بحمولة 82 طن بضائع عامة و 26 طن ترانزيت الي ليبيا .40 شاحنة فارغة ، 3 ملاكي ومغادرة العبارة سيناء باجمالي 31 شاحنة بحمولة 802 طن بضائع عامة ووصول وسفر 1079 راكب بموانيها