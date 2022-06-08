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موانيء البحر الأحمر تشهد تداول 4074 طن بضائع عامة اليوم

حركة الصادرات تداول 3966 طن بضائع عامة

موانيء البحر الأحمر تشهد تداول 4074 طن بضائع عامة اليوم
نادية سلام

نادية سلام

12:33 م, الأربعاء, 8 يونيو 22

شهدت مواني البحر الاحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 4074 طن بضائع عامة متنوعة و 197 شاحنة و 23 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 6 سفن
وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 3966 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 152 شاحنة ، 20 سيارة بينما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 108 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 45 شاحنة ، 3 ملاكي حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة SEA PEARL قادمة من اليونان فارغة لشحن فوسفات .
كما تم مغادرة السفينة امل باجمالي 91 شاحنة بحمولة 2565 طن بضائع عامة ومتنوعة و 2 ملاكي ، و السفينة عمان باجمالي 27 شاحنة بحمولة 602 طن بضائع عامة ومتنوعة 18 ملاكي و 3 شاحنة فارغة . و السفينة FLOWER OF SEA فارغة متجهة الي السعودية .

كما استقبل ميناء نويبع العبارة سيناء باجمالي 5 شاحنة بحمولة 82 طن بضائع عامة و 26 طن ترانزيت الي ليبيا .40 شاحنة فارغة ، 3 ملاكي ومغادرة العبارة سيناء باجمالي 31 شاحنة بحمولة 802 طن بضائع عامة ووصول وسفر 1079 راكب بموانيها

نادية سلام

نادية سلام

12:33 م, الأربعاء, 8 يونيو 22