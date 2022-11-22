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موانيء البحر الأحمر تشهد تداول 16 ألف طن بضائع عامة اليوم

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شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع

موانيء البحر الأحمر تشهد تداول 16 ألف طن بضائع عامة اليوم
نادية سلام

نادية سلام

11:33 ص, الثلاثاء, 22 نوفمبر 22

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 13 سفينة، اليوم الثلاثاء ، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 726 شاحنة و 82 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 349 شاحنة و 64 سيارة ،فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 377 شاحنة و 18 سيارة .


كما استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين دليلة والحرية2 ،بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية2 وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس .

كما تم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة 173 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وايلة، فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا، مسجلة وصول وسفر 1050 راكب بموانيها .

نادية سلام

نادية سلام

11:33 ص, الثلاثاء, 22 نوفمبر 22