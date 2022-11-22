موانيء البحر الأحمر تشهد تداول 16 ألف طن بضائع عامة اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 13 سفينة، اليوم الثلاثاء ، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 726 شاحنة و 82 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 349 شاحنة و 64 سيارة ،فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 377 شاحنة و 18 سيارة .



كما استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين دليلة والحرية2 ،بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية2 وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس .

كما تم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة 173 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وايلة، فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا، مسجلة وصول وسفر 1050 راكب بموانيها .