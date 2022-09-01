 موانيء البحر الأحمر تشهد تداول 10 ألف طن بضائع عامة و 645 شاحنة اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم الخميس بلغت 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 645 شاحنة و 107 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 312 شاحنة و 32 سيارة .

فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 333 شاحنة و 75 سيارة .

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية2 ومغادرة السفينة امل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل وتم مغادرة السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية2 .

بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة و بريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن ايلة وبريدج، حيث سجلت الموانيء وصول وسفر 1500 راكب .