موانيء البحر الأحمر تتداول 5232 طن بضائع و 315 شاحنة

وتتراكي علي أرصفتها 16 سفينة

موانيء البحر الأحمر تتداول 5232 طن بضائع و 315 شاحنة
نادية سلام

نادية سلام

3:53 م, الأحد, 24 أبريل 22

شهدت موانيء البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية  تداول 5232 طن بضائع عامة متنوعة و 315 شاحنة و 27 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول ومغادرة 6 سفن. 

حيث بلغ إجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة  16 سفينة ، ومن المنتظر دخول سفينتين جديدتين اليوم.

وشهدت حركة الصادرات تداول 3845طن بضائع عامة ومتنوعة و  141شاحنة و2  سيارة .

كما بلغت حركة الواردات تداول 1387 طن بضائع عامة ومتنوعة و 174 شاحنة و 25 ملاكي.

 وفي هذا  الصدد ،استقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بعدد 88 شاحنة بحمولة  1282طن بضائع عامة ومتنوعة و 24 ملاكي و  11شاحنة فارغة  وتم  مغادرة السفينة بوسيدن إكسبريس بعدد  77شاحنة بحمولة 2257طن بضائع عامة ومتنوعة و  شاحنة ملاكي و 6 شاحنات فارغة .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان وغادرته السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 12 شاحنة بحمولة 105 طن بضائع عامة  و 63 شاحنة فارغة و  شاحنه ملاكي وتصدير  خمس شاحنات بحمولة 1588 طن بضائع عامة و شاحنة ملاكي. وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 628راكبا بموانيها.

نادية سلام

نادية سلام

3:53 م, الأحد, 24 أبريل 22