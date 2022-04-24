موانيء البحر الأحمر تتداول 5232 طن بضائع و 315 شاحنة

شهدت موانيء البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 5232 طن بضائع عامة متنوعة و 315 شاحنة و 27 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول ومغادرة 6 سفن.

حيث بلغ إجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 16 سفينة ، ومن المنتظر دخول سفينتين جديدتين اليوم.

وشهدت حركة الصادرات تداول 3845طن بضائع عامة ومتنوعة و 141شاحنة و2 سيارة .

كما بلغت حركة الواردات تداول 1387 طن بضائع عامة ومتنوعة و 174 شاحنة و 25 ملاكي.

وفي هذا الصدد ،استقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بعدد 88 شاحنة بحمولة 1282طن بضائع عامة ومتنوعة و 24 ملاكي و 11شاحنة فارغة وتم مغادرة السفينة بوسيدن إكسبريس بعدد 77شاحنة بحمولة 2257طن بضائع عامة ومتنوعة و شاحنة ملاكي و 6 شاحنات فارغة .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان وغادرته السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 12 شاحنة بحمولة 105 طن بضائع عامة و 63 شاحنة فارغة و شاحنه ملاكي وتصدير خمس شاحنات بحمولة 1588 طن بضائع عامة و شاحنة ملاكي. وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 628راكبا بموانيها.