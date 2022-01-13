موانيء البحر الأحمر تتداول 1304 أطنان بضائع اليوم

شهدت مواني البحر الأحمر تداول 1304 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و 531 شاحنة و 40 سيارة ملاكي .

وشملت حركة الصادرات 397طن بضائع عامة و 183 شاحنة و 9 شاحنات ملاكي وتصدير ،شملت حركة الواردات 397 طن بضائع عامة و 348شاحنة و 31 ملاكي 12 سفن علي أرصفة الموانئ .

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة “دليلة”بحمولة 64 شاحنة وخمس شاحنات ملاكي و السفينة “الحرية” بحمولة 47 شاحنة 17 ملاكي و السفينة “أمل” بحمولة 77شاحنة وتسع شاحنات ملاكي والسفينة “بوسيدن إكسبريس” بحمولة 79 شاحنة وتمت مغادرة السفينة الحرية بحمولة 78 شاحنة ، وثلاث شاحنات ملاكي والسفينة “دليلة ” بحمولة 87 شاحنة و 6 ملاكي .

واستقبل ميناء نويبع ،السفينة “سيناء” والسفينة “بريدجو”مغادرة السفينة “سيناء” والسفينة “بريدج” حيث تم استقبال 81 شاحنة بحمولة 907 أطنان . وتصدير 18 شاحنة بحمولة 397 طنا.