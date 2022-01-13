نقل وملاحة

موانيء البحر الأحمر تتداول 1304 أطنان بضائع اليوم

وتراكي 12 سفينة علي ارصفتها
نادية سلام 1:07 م, الخميس, 13 يناير 22 1:07 م, الخميس, 13 يناير 22

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شهدت مواني البحر الأحمر تداول  1304 أطنان بضائع عامة ومتنوعة  و 531 شاحنة و 40 سيارة ملاكي .

وشملت حركة الصادرات  397طن بضائع عامة و 183 شاحنة و 9 شاحنات ملاكي وتصدير ،شملت حركة الواردات   397 طن بضائع عامة و  348شاحنة و 31 ملاكي 12  سفن علي أرصفة الموانئ .

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة “دليلة”بحمولة 64 شاحنة وخمس شاحنات ملاكي و السفينة “الحرية” بحمولة  47 شاحنة 17 ملاكي و السفينة “أمل” بحمولة  77شاحنة  وتسع شاحنات ملاكي  والسفينة “بوسيدن إكسبريس” بحمولة 79 شاحنة وتمت مغادرة السفينة الحرية بحمولة 78 شاحنة ، وثلاث شاحنات  ملاكي والسفينة “دليلة ” بحمولة 87 شاحنة و 6 ملاكي .

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واستقبل ميناء نويبع ،السفينة “سيناء” والسفينة “بريدجو”مغادرة السفينة “سيناء” والسفينة “بريدج” حيث تم استقبال 81 شاحنة بحمولة 907 أطنان . وتصدير 18 شاحنة بحمولة 397 طنا.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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