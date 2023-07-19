موانئ شمالية قناة السويس تستقبل 226 سفينة الشهر الماضي بحمولة 4 ملايين طن

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر، أن موانئ المنطقة الشمالية شرق بورسعيد، غرب بورسعيد والعريش التابعة للمنطقة الاقتصادية سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر يونيو الماضي إجمالي حمولات بلغت 4,062,864 طن طاقة محققة، وعدد حاويات 338,729 حاويه مكافئة من خلال استقبال عدد 226 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد استقبل عدد 43 سفينة حاويات بطاقة محققة 396,420 طن وعدد حاويات 44,877 حاوية مكافئة.

كما استقبل الميناء 10 سفن بضائع عامة، و5 سفن صب سائل، وثلاث سفن رورو وسفينة ملح فضلاً عن استقبال عدد 24 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته،

على جانب آخر، استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال الشهر ذاته عدد 110 سفينة حاويات وعدد 15 سفينة كلينكر و2 سفينة أسمنت وسفينة ملح وسفينة بارج بطاقة محققة 3,620,087 طن وعدد حاويات 293,852 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 11 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 46,357 طن ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عمليات التطوير وإنشاء الأرصفة الجديدة بالميناء.