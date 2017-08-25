موانئ سنغافورة تعود للعمل بميناء شرق بورسعيد

أمانى العزازى ونادية صابر: أعلن الفريق، مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ود.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عودة العمل مرة أخرى في ميناء شرق بورسعيد، بعد توقف المفاوضات لشهور ماضية، مع هيئة موانئ سنغافورة. جاء ذلك خلال لقاء "مميش" &

أمانى العزازى ونادية صابر:

أعلن الفريق، مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ود.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عودة العمل مرة أخرى في ميناء شرق بورسعيد، بعد توقف المفاوضات لشهور ماضية، مع هيئة موانئ سنغافورة.

جاء ذلك خلال لقاء “مميش” و “نصر” بعد عقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء السنغافوري، ووزير النقل في سنغافورة، وكذا كبار مسئولي الميناء بحضور سفير مصر لدى سنغافورة محمد أبو الخير .

وقد اتفق الجانبان على عمل زيارة ميدانية من وفد رفيع من مسئولي ميناء سنغافورة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريبا، لاستكمال الأعمال طبقا للمخطط العام المشروع ميناء شرق بورسعيد .

وقال “مميش” إن نجاح الاتفاق على عودة ميناء سنغافورة “PSA ” للعمل بشرق بورسعيد يعد خطوة مهمة وإيجابية لرفع تصنيف ميناء بورسعيد عالميا بالنسبة لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

وأشار إلى أن عودة ميناء سنغافورة من شأنه يساهم في استقدام الخطوط الملاحية العالمية، ومن ثم عبور عدد إضافي من السفن العالمية في قناة السويس، مما يساهم في رفع إيرادات القناة والدخل القومي.

وأضاف أن زيارة سنغافورة أثمرت بنتائج مهمة باستقدام استثمارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك انعكاسه على مناخ الاستثمار العام في مصر.

وأكد أن مجهودات الوزيرة سحر نصر ساهمت في تشجيع الاستثمارات، وبذل المجهودات للترويج للاستثمار الأجنبي في مصر خلال هذه الزيارة.