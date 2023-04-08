موانئ سفاجا تحبط محاولة تهريب مستلزمات لشبكات الإنترنت

تمكنت إدارة شرطة موانئ سفاجا من ضبط كمية من المستلزمات الخاصة بشبكات الإنترنت بحوزة أحد الأشخاص في ميناء سفاجا البحري قبل دخولها البلاد.

كانت إدارة شرطة موانئ سفاجا “ميناء سفاجا البحري”، بالإدارة العامة لأمن الموانئ بقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، اشتبهت في قائد سيارة نقل فارغ -مقيم بمحافظة المنوفية- واردة إلى الميناء على إحدى العبارات من موانئ إحدى الدول.

وعثر بحوزته على 79 قطعة مستلزمات خاصة بشبكات الإنترنت “راوتر، أطباق تقوية أجنبية الصنع، مخفاه داخل صناديق المعدات الخاصة بالسيارة قيادته بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لتهريبها داخل البلاد بقصد الاتجار، وقدرت قيمة الرسوم والتعويض الجمركي بمبلغ 574 ألفًا و620 جنيهًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تشديد الرقابة على كافة المنافذ.