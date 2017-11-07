موانئ دبي: مصرون على الاستثمار في قناة السويس بعد الإعلان عن نيوم

أحمد عاشور قال سلطان بن سليم رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية، اليوم الثلاثاء، إنهم مصرون علي الاستثمار في منطقة قناة السويس من خلال الشراكة مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بعد الإعلان عن مدينة نيوم السعودية التي أعلن عنها ولي العهد…

أحمد عاشور

قال سلطان بن سليم رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية، اليوم الثلاثاء، إنهم مصرون علي الاستثمار في منطقة قناة السويس من خلال الشراكة مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بعد الإعلان عن مدينة نيوم السعودية التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخرا.

جاء ذلك خلال جلسة قناة السويس بمنتدي شباب العالم الذي يشارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي حالياً بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف بن سليم أنه فور بدء الأعمال سيتم جذب 10 شركات لمنطقة العين السخنة للعمل في الأراضي المخصصة لشركة التنمية الرئيسية التي سيتم تأسيسها بالشراكة بين موانئ دبي والهيئة الاقتصادية.

واتفقت الهيئة الاقتصادية مع موانئ دبي على استغلال 96 كيلو متر مربع بمنطقة العين السخنة.

وأكد رئيس مجموعة موانئ دبي أن المجموعة تعمل تدقيق دراسات الجدوي الخاصة بالمنطقة لمعرفة اهتمام الشركات على أن يتم عرض تلك الدرسات علي الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية .

