موانئ دبي: جيبوتي لم تعرض شراء حصتنا في ميناء دوراليه

رويترزقال متحدث باسم موانئ دبي العالمية، اليوم، إن الشركة لم تتلق عرضا من جيبوتي لشراء حصتها البالغة 33% في امتياز مرفأ دوراليه للحاويات، وذلك بعد أن قال مسؤول من جيبوتي إنه من الممكن شراء الحصة.وأضاف المتحدث أن الشركة المملوكة لإمارة دبي ستعتبر دخول أي شركة في اتفاق أو ترتيب مع حكومة جيبوتي في

رويترز



قال متحدث باسم موانئ دبي العالمية، اليوم، إن الشركة لم تتلق عرضا من جيبوتي لشراء حصتها البالغة 33% في امتياز مرفأ دوراليه للحاويات، وذلك بعد أن قال مسؤول من جيبوتي إنه من الممكن شراء الحصة.





وأضاف المتحدث أن الشركة المملوكة لإمارة دبي ستعتبر دخول أي شركة في اتفاق أو ترتيب مع حكومة جيبوتي فيما يتعلق بالمرفأ غير قانوني.





وعلق في بيان قائلا ”نعتبر أي تحرك من مثل هذا النوع غير قانوني وسنمضي في المطالبة بحقوقنا القانونية في مواجهة أي طرف ثالث كهذا“.





كان أبو بكر عمر هادي رئيس هيئة الموانئ في جيبوتي أبلغ رويترز أمس بأن الهيئة مستعدة لشراء حصة موانئ دبي العالمية وأن جيبوتي تجري مباحثات مع شركة الشحن الفرنسية ”سي.إم.ايه سي.جي.إم“ لتطوير مرفأ جديد للحاويات.





وأنهت جيبوتي الشهر الماضي عقد امتياز المرفأ مع موانئ دبي العالمية التي وصفت تلك الخطوة بأنها غير قانونية وبدأت إجراءات قانونية في مواجهتها.

