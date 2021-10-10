موانئ دبي تُطوّر مهارات الجيل الجديد من القوى العاملة في اللوجستيات

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية -السخنة، الحائزة على اتفاقية امتياز لمدة 25 عاماً مع الحكومة المصرية لإدارة ميناء السخنة، اليوم، عن توقيع اتفاقية تعاون مع أكاديمية السويدي الفنية(STA) لرعاية الطلاب في دراسة اللوجستيات. وستتيح هذه الرعاية أمام الشباب المصري فرصة…

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية -السخنة، الحائزة على اتفاقية امتياز لمدة 25 عاماً مع الحكومة المصرية لإدارة ميناء السخنة، اليوم، عن توقيع اتفاقية تعاون مع أكاديمية السويدي الفنية(STA) لرعاية الطلاب في دراسة اللوجستيات. وستتيح هذه الرعاية أمام الشباب المصري فرصة العمل في هذا المجال المزدهر، بالإضافة إلى دعم حركة التجارة العالمية في مصر.

وتضمن هذه الرعاية لشركة موانئ دبي العالمية – السخنة وجود مجموعة من المواهب ذات المهارات العالية في الأعمال التجارية المتنامية باستمرار، فضلاً عن مساهمة الشركة القوية في تطوير الجيل الجديد من القوى العاملة في مجال اللوجستيات.

وقال جيرارد فان دن هوفيل، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية السخنة، والمدير العام لموانئ دبي العالمية – مصر: “تدرك موانئ دبي العالمية – السخنة أن الثروة البشرية هي المحرك الأساسي لقطاع أعمالنا، ولهذا السبب، نستثمر في التعليم والتدريب المهني لتمهيد الطريق أمام الطلاب المتميزين للعمل في مجال الخدمات اللوجستية. وليس هناك أهم من الاستثمار في تطوير قدرات الشباب المصري، وانضمام قادة المستقبل الشباب للعمل في مجال اللوجستيات، بما يضمن لنا تحقيق النجاح الذي نتطلع إليه”.

وقالت حنان الريحاني، المديرة التنفيذية في أكاديمية السويدي الفنية: “يتمثّل هدف أكاديمية السويدي الفنية في تعليم الطلاب لتلبية الاحتياجات المتنوعة في السوق المصرية وفي جميع أنحاء المنطقة. وستكفل شراكتنا مع موانئ دبي العالمية – السخنة تطوير نظام التعليم والتدريب الفني في اللوجستيات، والتي تؤسس لمجتمع قوى عاملة يتسم بقدر كبير من المنافسة ويدعم تحقيق النمو الاقتصادي في الدولة.”

جدير بالذكر أن أكاديمية السويدي الفنية هي مدرسة ثانوية توفر برنامجاً تعليمياً مدته ثلاث سنوات يتوافق مع المعايير الدولية، بالاعتماد على نموذج التعليم المختلط، حيث تشكل الممارسة العملية 80% من المنهج الدراسي، بما يمنح الطلاب ما يحتاجونه من المهارات اللازمة للعمل في مجال اللوجستيات. ويتلقى الطلاب دراستهم النظرية في الأكاديمية، في حين يحصل طلاب السنة الثالثة من البرنامج على التدريب العملي في موانئ دبي العالمية – السخنة .

وتُركّز رؤية موانئ دبي العالمية الهادفة إلى بناء عالم أفضل وأكثر إنصافًا على إحداث تغيير إيجابي في المجالات المحورية الثلاثة، وهي: التعليم وتمكين المرأة وحماية المحيطات. ويُمثل هذا البرنامج أولوية بالنسبة لشركة موانئ دبي العالمية – السخنة، باعتباره يُعنى بالتعليم والمرأة على حدّ سواء، ويُوفر المهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيق إمكاناتهما في قطاع اللوجستيات.