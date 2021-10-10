استثمار

موانئ دبي تُطوّر مهارات الجيل الجديد من القوى العاملة في اللوجستيات

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية -السخنة، الحائزة على اتفاقية امتياز لمدة 25 عاماً مع الحكومة المصرية لإدارة ميناء السخنة، اليوم، عن توقيع اتفاقية تعاون مع أكاديمية السويدي الفنية(STA) لرعاية الطلاب في دراسة اللوجستيات. وستتيح هذه الرعاية أمام الشباب المصري فرصة…

مدحت إسماعيل 4:17 م, الأحد, 10 أكتوبر 21 4:17 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية -السخنة، الحائزة على اتفاقية امتياز لمدة 25 عاماً مع الحكومة المصرية لإدارة ميناء السخنة، اليوم، عن توقيع اتفاقية تعاون مع أكاديمية السويدي الفنية(STA) لرعاية الطلاب في دراسة اللوجستيات. وستتيح هذه الرعاية أمام الشباب المصري فرصة العمل في هذا المجال المزدهر، بالإضافة إلى دعم حركة التجارة العالمية في مصر.

وتضمن هذه الرعاية لشركة موانئ دبي العالمية – السخنة وجود مجموعة من المواهب ذات المهارات العالية في الأعمال التجارية المتنامية باستمرار، فضلاً عن مساهمة الشركة القوية في تطوير الجيل الجديد من القوى العاملة في مجال اللوجستيات.

وقال جيرارد فان دن هوفيل، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية السخنة، والمدير العام لموانئ دبي العالمية – مصر: “تدرك موانئ دبي العالمية – السخنة أن الثروة البشرية هي المحرك الأساسي لقطاع أعمالنا، ولهذا السبب، نستثمر في التعليم والتدريب المهني لتمهيد الطريق أمام الطلاب المتميزين للعمل في مجال الخدمات اللوجستية. وليس هناك أهم من الاستثمار في تطوير قدرات الشباب المصري، وانضمام قادة المستقبل الشباب للعمل في مجال اللوجستيات، بما يضمن لنا تحقيق النجاح الذي نتطلع إليه”.

اقرأ أيضا  «مدبولي» يستقبل نائب رئيس شركة «لوريال» ويوجه بتقديم أوجه الدعم

وقالت حنان الريحاني، المديرة التنفيذية في أكاديمية السويدي الفنية: “يتمثّل هدف أكاديمية السويدي الفنية في تعليم الطلاب لتلبية الاحتياجات المتنوعة في السوق المصرية وفي جميع أنحاء المنطقة. وستكفل شراكتنا مع موانئ دبي العالمية – السخنة تطوير نظام التعليم والتدريب الفني في اللوجستيات، والتي تؤسس لمجتمع قوى عاملة يتسم بقدر كبير من المنافسة ويدعم تحقيق النمو الاقتصادي في الدولة.”

اقرأ أيضا  «موانئ دبى» تحصل على شهادة اعتماد أفضل بيئة عمل

جدير بالذكر أن أكاديمية السويدي الفنية هي مدرسة ثانوية توفر برنامجاً تعليمياً مدته ثلاث سنوات يتوافق مع المعايير الدولية، بالاعتماد على نموذج التعليم المختلط، حيث تشكل الممارسة العملية 80% من المنهج الدراسي، بما يمنح الطلاب ما يحتاجونه من المهارات اللازمة للعمل في مجال اللوجستيات. ويتلقى الطلاب دراستهم النظرية في الأكاديمية، في حين يحصل طلاب السنة الثالثة من البرنامج على التدريب العملي في موانئ دبي العالمية – السخنة .

اقرأ أيضا  «التخطيط»: 71% زيادة فى استثمارات الرى وأولوية لمشروعات الصرف وحماية الشواطئ

وتُركّز رؤية موانئ دبي العالمية الهادفة إلى بناء عالم أفضل وأكثر إنصافًا على إحداث تغيير إيجابي في المجالات المحورية الثلاثة، وهي: التعليم وتمكين المرأة وحماية المحيطات. ويُمثل هذا البرنامج أولوية بالنسبة لشركة موانئ دبي العالمية – السخنة، باعتباره يُعنى بالتعليم والمرأة على حدّ سواء، ويُوفر المهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيق إمكاناتهما في قطاع اللوجستيات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

ملف الكاتب مدحت إسماعيل

اقرأ أيضاً

وزيرة التضامن تطلق حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» في «بني سويف»

مدحت إسماعيل 4:18 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

وزيرة التخطيط: 31.4 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين بالخارج في 2020-2021

محمود محسن 4:10 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

بعثة البنك الدولى تزورالمنيا وأسيوط ضمن برنامج التنمية المحلية بالصعيد

عصام عميرة 11:43 ص, الأحد, 10 أكتوبر 21

البنك الدولى يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى %5 العام المالي الحالي

سمر السيد 9:02 ص, الأحد, 10 أكتوبر 21

إطلاق حملة دعائية وتسهيل الإجراءات أبرز التوصيات لجعل سانت كاترين قبلة للسياحة العالمية

دعاء محمود 7:32 ص, الأحد, 10 أكتوبر 21

مستشار رئيس الإحصاء لـ«المال»: ندرس إضافة الرقم العقارى على بطاقات الهوية للأفراد

أميرة الحسيني 7:24 ص, الأحد, 10 أكتوبر 21