«موانئ دبي» توسع الحوض رقم 2 بالعين السخنة

قامت ” موانئ دبي العالمية – السخنة ” بشراء أربع رافعات رصيف جديدة لتحرز تقدما إضافيا في مشروع التوسعة الرئيسي للحوض رقم 2 بالميناء.

شركة “شنغهاي زينهوا هيفي اندستريز” المصنعة للرافعات

وتعتبر أربع رافعات الرصيف الجديدة التابعة لموانئ دبي الأحدث من نوعها في السوق العالمية، والمصنّعة من قبل رائدة تصنيع الرافعات “شنغهاي زينهوا هيفي إندستريز كومباني” (“زد بيه إم سي”). الروافع الجديدة بميناء السخنه

520 مليون دولار استثمارات العام الجاري

وتعد استثمارات موانئ دبي السخنة أحد أكبر الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد المصري خلال العام الجاري (520 مليون دولار أمريكي)، فإن الحوض رقم 2 سيبدأ عملياته خلال الربع الثاني من عام 2020 وسيسهم في مضاعفة القدرات الحالية في الميناء لتصل إلى 1.75 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدما سنويا.

وتعزز هذه التوسعة من مكانة “موانئ دبي العالمية-السخنة” كبوابة رئيسية للتجارة في مصر والميناء الوحيد في البلاد القادر على مناولة أضخم سفن الحاويات في العالم.

تحسين قدرات العمل بالميناء.

وستسهم الرافعات الجديدة لموانئ دبي السخنة المصممة لمناولة سفن الحاويات الضخمة، في تحسين قدرات عمليات الميناء بشكل ملموس، وتشمل المشتريات المستقبلية الأخرى التي ستدعم توسعة الحوض رقم 2 رافعتين جسريتين على سكك، وثماني رافعات جسرية على عجلات مطاطية، بالإضافة إلى معدات برية مثل عربات المحطة الداخلية والمقطورات الخاصة بالمحطة .

تعد “موانئ دبي العالمية” محفزاً رائداً للتجارة العالمية وجزءاً لا يتجزأ من سلسلة التوريد حول العالم، يتسع نطاق عملياتها التشغيلية ليشمل عدة قطاعات متنوعة ومترابطة، من المحطات البحرية والبرية، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والمساندة، إلى الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا.

لدى موانئ دبي محفظة أعمال تضم أكثر من 150 نشاطاً في أكثر من 50 بلداً عبر قارات العالم الست، ما يعكس حضورنا البارز في كلٍّ من الأسواق الناشئة ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق المتطورة على حد سواء.

يقوم فريق عمل الشركة الذي يضم ما يزيد عن 50,000 موظف من 120 بلدا بتأسيس علاقات متميزة طويلة الأمد مع الحكومات، وخطوط الشحن البحري، والمستوردين والمصدرين، والمجتمعات، والعديد من الأطراف المهمة في سلسلة التوريد العالمية، لإضافة القيمة لأنشطتها وتوفير خدمات عالية الجودة حاليا وفي المستقبل.

تعد مناولة الحاويات النشاط الأساسي للشركة؛ حيث تساهم بأكثر من نصف عائداتها، وقامت “موانئ دبي العالمية” في عام 2018 بمناولة أكثر من 70 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) على امتداد كامل محفظة أعمالها، ومن المتوقّع مع التطويرات والتوسعات الجارية أن تنمو القدرة الإجمالية البالغة حاليا 91 مليون حاوية نمطية تماشيا مع حاجة السوق.